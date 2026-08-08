Президентом ФИФА мог стать россиянин

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сообщил, что мог возглавить ФИФА.

«Однажды я был близок к тому, чтобы стать президентом ФИФА. Это было примерно в 1985 или 1986 году. Тогдашний президент Авеланж приезжал в Москву, мы встретились с ним в гостинице «Метрополь». В личном разговоре он сказал, что ищет преемника и предложил мне занять его место. Тогда я сразу отказался.

Я принял такое решение из-за двух обстоятельств. Во-первых, мне потребовалось бы согласие от ЦК КПСС, а во-вторых, я понимал, что это не мой уровень. Дело в моем образовании и знании языков. Я бы не готов ко всем обязанностям президента ФИФА. Должность руководителя федерации футбола СССР мне полностью подходила. Авеланж поблагодарил за ответ, а после Блаттер стал его преемником.

Сейчас абсолютно не жалею о том решении. И без этого у меня получилась отличная карьера футбольного функционера. Я успел поруководить комитетом олимпийского футбола, проведением клубного чемпионата мира, был председателем комитета национальных ассоциаций – ключевого в структуре ФИФА. Я полностью реализовался, так что жалеть мне не о чем», – сказал Колосков.