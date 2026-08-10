Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»

Бывший главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий на ютуб-канале «Это футбол, брат!» высказался о своем уходе из клуба.

– Ты сам попросил отставку? Это твоя инициатива?

– Конечно. Я специально так делаю, чтобы уже не было истории назад. Я также уходил из «Рубина», ЦСКА, «Витесса». У меня есть чeткая история, я работаю, пока внутри горит костeр. Каждый день нужны энергия, эмоции, всплески. Нужно жить командой. Если что-то внутри ломается, я пытаюсь какое-то время это поменять. Я никогда не задумываюсь о компенсации. Внутренний дискомфорт и ощущение, что в такой момент я ничего хорошего не могу дать команде, всегда побеждает.

Когда у тебя бесконечно идeт преодоление: тут игроков нет, тут сняли очки, тут вылетают люди одного и того же амплуа… Единственное, что меня держало, – это Кубок. Мы вышли в четвертьфинал Кубка Китая. Я думаю: «Наверное, потерплю из-за Кубка», потому что это реальный шанс для такой команды, как «Шэньхуа», взять трофей. Но на каком-то этапе я уже понял, что мне уже не хватит сил, энергии.

Сам уход – это лучший уход в моей жизни. Меня никто не отправлял, даже таких мыслей не было. Президент на следующий день приехал на базу, он прощался с рыданиями. Столько рыдающих китайцев я не видел никогда в жизни.