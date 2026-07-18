Слуцкий заявил о другом отношении к иностранцам в Китае: «Это то, что есть у нас»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий хочет, чтобы в России равнодушнее относились к иностранцам.
«Знаешь, как они [китайцы] ушли от невероятного благоговения перед иностранцами за последние годы? Ковид.
Можешь себе представить, что творилось в ковид. Было на самом деле максимально жестко, все максимально по инструкциям. И многие иностранцы просто уехали.
Даже если мы говорим про россиян, то примерно в пять раз сократилось количество русских специалистов, которые здесь работали. Эту пропорцию можно расширить на всех.
Китайцы после ковида поняли, что с отъездом огромного количества иностранных специалистов они не стали хуже, они нигде не провисли.
Сегодня иностранец – это дикарь. У них пропало невероятное чинопочитание: «Боже мой, иностранец, наверное, он точно...».
Это то, что есть у нас. И мне хотелось бы, чтобы мы тоже больше себя ценили. Китайцы в этом пример, в том и числе и для нашей страны.
Сейчас они не зависят, кто к ним приехал, как приехал и насколько много иностранцев работаю во всех сферах», – заявил Слуцкий.
- Тренер проводит третий сезон в Китае.
- «Шанхай Шэньхуа» дважды под его руководством становился серебряным призером Суперлиги.
- В России Слуцкий возглавлял «Уралан», «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА, «Рубин» и национальную сборную.