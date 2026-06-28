Команда Слуцкого прервала безвыигрышную серию из 7 матчей в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» в гостях победил «Далянь Йингбо» со счетом 4:1 в матче 16-го тура чемпионата Китая.

Подопечные Леонида Слуцкого прервали безвыигрышную серию в Суперлиге, которая продлилась 7 матчей.

До этого «Шанхай Шэньхуа» не побеждал в чемпионате Китая с 26 апреля.

При этом неделю назад команда в гостях победила «Шицзячжуан Гунфу» со счетом 2:0 в матче 1/16 финала Кубка Китая.