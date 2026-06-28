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  • Команда Слуцкого прервала безвыигрышную серию из 7 матчей в чемпионате Китая

Команда Слуцкого прервала безвыигрышную серию из 7 матчей в чемпионате Китая

Вчера, 23:14

«Шанхай Шэньхуа» в гостях победил «Далянь Йингбо» со счетом 4:1 в матче 16-го тура чемпионата Китая.

Подопечные Леонида Слуцкого прервали безвыигрышную серию в Суперлиге, которая продлилась 7 матчей.

До этого «Шанхай Шэньхуа» не побеждал в чемпионате Китая с 26 апреля.

При этом неделю назад команда в гостях победила «Шицзячжуан Гунфу» со счетом 2:0 в матче 1/16 финала Кубка Китая.

  • «Шанхай Шэньхуа» после 16 туров занимает 11-е место с 16 очками.
  • Перед стартом сезона в Суперлиге 8 клубов лишились от 5 до 10 очков по результатам масштабного антикоррупционного расследования. Среди них «Шанхай Шэньхуа», с которого было снято 10 очков.

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Источник: «Бомбардир»
Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Далянь Йингбо Слуцкий Леонид
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