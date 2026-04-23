  • Российский игрок забил 2-й гол в чемпионате Китая, его клуб лидирует в лиге

Российский игрок забил 2-й гол в чемпионате Китая, его клуб лидирует в лиге

Сегодня, 08:26

Защитник «Чэнду Жунчэн» Егор Сорокин забил гол в домашнем матче 7-го тура чемпионата Китая с «Юньнань Юкунь».

Россиянин поразил ворота соперника на 53-й минуте, сравняв счет в игре. Позже «Чэнду Жунчэн» усилиями Фелипе Силвы забил еще один мяч и одержал победу 2:1.

Для Сорокина это второй гол за китайский клуб. Ранее россиянин отличился в домашнем матче с «Циндао Вест Кост» в 4-м туре, который его команда выиграла со счетом 5:1.

«Чэнду Жунчэн» лидирует в чемпионате Китая с 19 очками после 7 туров. У идущего 2-м «Чунцин Тунлянлун» на счету 17 баллов.

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий, занимает 6-е место с 7 очками. При этом с клуба было снято 10 очков.

Перед стартом сезона в Суперлиге 8 клубов лишились от 5 до 10 очков по результатам масштабного антикоррупционного расследования.

Китай. Суперлига. 7 тур
Чэнду Жунчэн - Юньнань Юкунь - 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 - Клебер, 37; 1:1 - Е. Сорокин, 53; 2:1 - F. Silva , 61.
Еще по теме:
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл четвертый матч подряд 3
Слуцкий предположил, каким игроком мог бы стать 2
Слуцкий ответил, каких игроков не берет в свои команды 2
Источник: «Бомбардир»
Главные новости
РПЛ. «Акрон» упустил победу над махачкалинским «Динамо»
19:25
4
ВидеоТимощук двумя словами охарактеризовал пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
19:17
1
В «Барселоне» побили рекорд Месси по числу титулов
19:07
1
ФотоКуртуа сходил на теннисный матч первой ракетки мира из Беларуси
18:52
1
Орлов – о Соболеве: «Может, стоило оставить Кассьерру?»
18:12
6
«Челси» рассматривает трех тренеров на замену Росеньору
18:00
2
РПЛ выступила против ужесточения лимита на легионеров
17:52
10
Станкович стал фигурантом дела об элитных эскорт-услугах в Милане
17:33
9
В Госдуме удивлены предложением заменить Иран на Италию на ЧМ-2026: «Это банкет, что ли?»
16:56
7
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Он существует сам по себе»
16:50
7
Все новости
Все новости
Российский игрок забил 2-й гол в чемпионате Китая, его клуб лидирует в лиге
08:26
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл четвертый матч подряд
Вчера, 17:28
3
Слуцкий предположил, каким игроком мог бы стать
14 апреля
2
Слуцкий ответил, каких игроков не берет в свои команды
13 апреля
2
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого одержал победу в шанхайском дерби
11 апреля
Слуцкий сделает новую операцию по улучшению внешности
4 апреля
5
Слуцкий заявил о политизированности футбола: «Я сам неоднократно оказывался пострадавшей стороной»
30 марта
Слуцкий начал сезон в Китае с победы в матче с восемью голами
7 марта
1
Слуцкий раскрыл сумму, потраченную на улучшение внешности
17 февраля
1
Слуцкий раскрыл самую дорогую покупку за последние полгода
16 февраля
Слуцкий не намерен возвращаться в РПЛ: «Почему я должен об этом мечтать?»
15 февраля
21
Слуцкий раскрыл свой секрет похудения
14 февраля
1
Слуцкий откровенно ответил, сколько у него накоплено денег
13 февраля
6
ФотоРоссийский защитник Сорокин подписал контракт с новым клубом
5 февраля
Назван клуб, в который перейдет российский игрок из Лиги чемпионов
4 февраля
3
ФотоЭкс-форвард ЦСКА отправился играть в Китай
4 февраля
Слуцкий отреагировал на снятие 10 очков с «Шанхай Шэньхуа»
29 января
6
С «Шэньхуа» Слуцкого сняли 10 очков по делу о коррупции и договорных матчах
29 января
18
Слуцкий прояснил свое будущее в «Шанхай Шэньхуа»
16 января
2
Слуцкий номинирован на звание тренера года в Китае
2025.12.01 18:54
Слуцкий сообщил, в каком клубе будет работать в следующем году
2025.11.27 18:46
1
Слуцкий прокомментировал упущенное чемпионство в Китае
2025.11.26 21:59
3
Определилось итоговое место «Шэньхуа» Слуцкого в чемпионате Китая
2025.11.22 12:30
6
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл перед решающим туром чемпионата Китая
2025.10.31 16:55
3
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал волевую победу в чемпионате Китая
2025.10.17 17:11
3
Слуцкий пригласил Медведева на базу «Шанхай Шэньхуа» – Даниил ответил
2025.10.08 21:21
«Шэньхуа» Слуцкого победил со счетом 6:1
2025.09.26 15:03
1
«Шэньхуа» Слуцкого трижды вел в счете, но потерял очки (3:3)
2025.09.12 17:12
2
