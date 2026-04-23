Российский игрок забил 2-й гол в чемпионате Китая, его клуб лидирует в лиге

Защитник «Чэнду Жунчэн» Егор Сорокин забил гол в домашнем матче 7-го тура чемпионата Китая с «Юньнань Юкунь».

Россиянин поразил ворота соперника на 53-й минуте, сравняв счет в игре. Позже «Чэнду Жунчэн» усилиями Фелипе Силвы забил еще один мяч и одержал победу 2:1.

Для Сорокина это второй гол за китайский клуб. Ранее россиянин отличился в домашнем матче с «Циндао Вест Кост» в 4-м туре, который его команда выиграла со счетом 5:1.

«Чэнду Жунчэн» лидирует в чемпионате Китая с 19 очками после 7 туров. У идущего 2-м «Чунцин Тунлянлун» на счету 17 баллов.

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий, занимает 6-е место с 7 очками. При этом с клуба было снято 10 очков.

Перед стартом сезона в Суперлиге 8 клубов лишились от 5 до 10 очков по результатам масштабного антикоррупционного расследования.