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  • Мостовой прокомментировал приближающийся уход Барко из «Спартака»

Мостовой прокомментировал приближающийся уход Барко из «Спартака»

Сегодня, 11:42
5

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал слова полузащитника команды Эсекьеля Барко.

Ранее аргентинец заявил, что хочет играть за «Индепендьенте».

«Он же не сказал, что хочет уйти сейчас. Закончит выступление здесь и поедет туда. Ничего особенного в его словах нет. Если он покинет клуб, то это сильно повлияет на «Спартак». Но у него же пока еще есть контракт», – сказал Мостовой.

  • В сезоне-2025/26 Барко забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 37 матчах.
  • Его контракт со «Спартаком» истекает через год.
  • Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Барко Эсекьель Мостовой Александр
Комментарии (5)
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NewLife
1780822605
Прав Мостовой: не надо слушать всяких придурков с синит-экспресса, срач тв и их опарышей на Бомбардире. Пусть эти недоумки ответят, для чего заключаются контракты.
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Странник 09
1780823145
Вендел тоже уезжал, 11 чемоданов вывозил. Вернули назад уже с 13 чемоданами, навар у зенита цельных 2 чемодана
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Plyash
1780828363
После окончания контракта хоть в рай , хоть в ад , хоть на свободу . Милости просим . А так-то ещё целый год играть , никуда ни денешься . Чего пельменями шевелить зазря .
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...уефан
1780828935
...и в завершении текста не "- сказал Мостовой", а "- молвил Царь"...
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