Мостовой прокомментировал приближающийся уход Барко из «Спартака»

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал слова полузащитника команды Эсекьеля Барко.

Ранее аргентинец заявил, что хочет играть за «Индепендьенте».

«Он же не сказал, что хочет уйти сейчас. Закончит выступление здесь и поедет туда. Ничего особенного в его словах нет. Если он покинет клуб, то это сильно повлияет на «Спартак». Но у него же пока еще есть контракт», – сказал Мостовой.