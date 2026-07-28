Аршавин сказал, останется ли Нино в «Зените»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущем защитника Нино в команде.

«Судя по тому, как всe складывается, думаю, что Нино останется в «Зените». Нино и без Дивеева стал главным защитником «Зенита» в центральной оси. А с приходом Дивеева они в прошлую весну очень здорово зацементировали оборону. «Зенит» перестал пропускать там, где пропускал», – сказал Аршавин.