Инфантино хочет продать доли в чемпионате мира частным инвесторам

Глава ФИФА Джанни Инфантино намерен привлечь частный капитал в чемпионаты мира через продажу долей инвесторам.

ФИФА планирует передать управление мужскими и женскими чемпионатами мира, а также клубным ЧМ новой коммерческой структуре.

Проект уже обсуждался с окружением президента США Дональда Трампа.

Инвестиционную группу должна возглавить компания Thrive Capital Джошуа Кушнера – брата Джареда Кушнера, зятя Трампа.