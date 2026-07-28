Инфантино хочет продать доли в чемпионате мира частным инвесторам

Глава ФИФА Джанни Инфантино намерен привлечь частный капитал в чемпионаты мира через продажу долей инвесторам.
ФИФА планирует передать управление мужскими и женскими чемпионатами мира, а также клубным ЧМ новой коммерческой структуре.
Проект уже обсуждался с окружением президента США Дональда Трампа.
Инвестиционную группу должна возглавить компания Thrive Capital Джошуа Кушнера – брата Джареда Кушнера, зятя Трампа.
- Инфантино стал президентом ФИФА 26 февраля 2016 года.
- В 2019-м его переизбрали на второй срок, в 2023-м – на третий.
- Новые выборы запланированы на март 2027 года.
Источник: The Times