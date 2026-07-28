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  • Инфантино хочет продать доли в чемпионате мира частным инвесторам

Инфантино хочет продать доли в чемпионате мира частным инвесторам

Сегодня, 18:45
21

Глава ФИФА Джанни Инфантино намерен привлечь частный капитал в чемпионаты мира через продажу долей инвесторам.

ФИФА планирует передать управление мужскими и женскими чемпионатами мира, а также клубным ЧМ новой коммерческой структуре.

Проект уже обсуждался с окружением президента США Дональда Трампа.

Инвестиционную группу должна возглавить компания Thrive Capital Джошуа Кушнера – брата Джареда Кушнера, зятя Трампа.

  • Инфантино стал президентом ФИФА 26 февраля 2016 года.
  • В 2019-м его переизбрали на второй срок, в 2023-м – на третий.
  • Новые выборы запланированы на март 2027 года.

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Источник: The Times
Чемпионат мира Инфантино Джанни
Комментарии (21)
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evgevg13
1785254164
Су,, чё нок продажный
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NewLife
1785254447
Коррупция среди белого дня. Когда уже этого урода прогонят из фифа🤑
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biber.ru
1785254530
Продадут и назовут шоу Трампа.
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Semenycch
1785255492
Не знаю как без мата выразить эмоции от этой новости! Знаете как запикивают на некоторых ТВ каналах мат? Ну в общем пип - пип - пип - пип - пип Инфантино!
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Semenycch
1785255544
Сборная США теперь будет вечным чемпионом мира?
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алдан2014
1785256481
НЕ читая статьи,по заголовку понял,что там уши Трампа торчат. Ну фсе,приплыл футбол,сушите вёсла. Теперь сборная США будет побеждать на ЧМ
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...уефан
1785257193
...и даже "руки под пальтом" не прячут, внагляк попёрли, ни кого не бздят, проблем не видят...
Ответить
TOMSON
1785260212
Все это пока только желание
Ответить
FFR
1785262694
А Трамп какое отношение имеет к футболу?
Ответить
BRO_football
1785265424
А чё уж там, давайте сразу букмекерам продавайте! Веселуха будет!
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