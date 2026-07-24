Участник ЧМ-2026 оказался наркоманом

Полузащитник «Сассуоло» и сборной Австралии Кристиан Вольпато сдал положительный тест на кокаин после того как полиция дважды остановила его за превышение скорости в Сиднее.

22-летнего футболиста впервые остановили на мосту Анзак в 23:05 по местному времени в четверг – он ехал на BMW Coupe со скоростью 86–94 км/ч в зоне с ограничением 60 км/ч. Проверка на алкоголь показала отрицательный результат.

Через два часа Вольпато снова попался полиции – на этот раз он разогнался до 109 км/ч в той же зоне. Повторный тест, по данным полиции штата Новый Южный Уэльс, дал положительный результат на кокаин.

Хавбеку выписали штраф за значительное превышение скорости, а его международные водительские права приостановили на шесть месяцев – теперь он не может управлять автомобилем в Новом Южном Уэльсе. Полиция также взяла дополнительный образец слюны для дальнейшего анализа.

«Мы связались с игроком и продолжаем следить за ситуацией, а также оказывать ему поддержку на протяжении всего процесса», – заявили в Федерации футбола Австралии.

Профсоюз профессиональных футболистов Австралии (PFA) также отреагировал на ситуацию: «Мы осведомлены о сообщениях касательно Кристиана Вольпато и позаботимся о том, чтобы он получил необходимую поддержку».