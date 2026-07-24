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Участник ЧМ-2026 оказался наркоманом

Сегодня, 17:56
8

Полузащитник «Сассуоло» и сборной Австралии Кристиан Вольпато сдал положительный тест на кокаин после того как полиция дважды остановила его за превышение скорости в Сиднее.

22-летнего футболиста впервые остановили на мосту Анзак в 23:05 по местному времени в четверг – он ехал на BMW Coupe со скоростью 86–94 км/ч в зоне с ограничением 60 км/ч. Проверка на алкоголь показала отрицательный результат.

Через два часа Вольпато снова попался полиции – на этот раз он разогнался до 109 км/ч в той же зоне. Повторный тест, по данным полиции штата Новый Южный Уэльс, дал положительный результат на кокаин.

Хавбеку выписали штраф за значительное превышение скорости, а его международные водительские права приостановили на шесть месяцев – теперь он не может управлять автомобилем в Новом Южном Уэльсе. Полиция также взяла дополнительный образец слюны для дальнейшего анализа.

«Мы связались с игроком и продолжаем следить за ситуацией, а также оказывать ему поддержку на протяжении всего процесса», – заявили в Федерации футбола Австралии.

Профсоюз профессиональных футболистов Австралии (PFA) также отреагировал на ситуацию: «Мы осведомлены о сообщениях касательно Кристиана Вольпато и позаботимся о том, чтобы он получил необходимую поддержку».

  • Вольпато выступает за «Сассуоло» с 2023 года и провел 24 матча в Серии А в прошлом сезоне, по итогам которого клуб занял 11-е место.
  • На чемпионате мира-2026 он сыграл в трех из четырех матчей сборной Австралии, которая дошла до 1/16 финала и уступила Египту в серии пенальти.
  • Ранее полузащитник представлял Италию на молодежном уровне, но в мае сменил футбольное гражданство.

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Источник: ВВС
Италия. Серия А Чемпионат мира Сассуоло Австралия Вольпато Кристиан
Комментарии (8)
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рылы
1784905619
в тарасятник перейдёт, значит.
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Айболид
1784906086
Читая заголовок сразу прикидываешь, а кто там из Спартака был.
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evgevg13
1784906581
О как
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Mirak92
1784907174
Да вот как так? Это препараты, не кокос. После употребления кокаина, 20-30 минут, как пуля, потом, как унылое говно, даже ходить лень будет. Много стероидных препаратов, которые на экспертизе, пишут кокаин.
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spartak_88
1784907845
Модет в Зенит все таки? За дозу и гражданство поли сменит))
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Юбиляр
1784908148
Судя по тому, как носятся на авто футболисты Зенита и сколько у них штрафов, их там поголовно надо проверить, ну а Кристиану Вольпато точно место в этой отбитой компашке!🤣
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Император Бомжей
1784910665
Зеленский подгон сделал))
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