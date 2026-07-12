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Мальдини нашел новую работу

Сегодня, 10:38

Паоло Мальдини назначен техническим директором Итальянской федерации футбола (FIGC).

О назначении объявил президент FIGC Джованни Малаго. Мальдини также возглавит Club Italia – структуру, отвечающую за все сборные страны, от главной до молодежных.

Консультантом Мальдини станет Леонардо, бывший спортивный директор «Милана» и «ПСЖ», который получил должность советника.

«Мальдини всегда был моей целью. Я подумал, что он может стать подходящим человеком для надзора за техническим сектором FIGC, который включает не только главную сборную, но и всю систему молодежных команд. За две недели мы обсудили все проекты, вдаваясь в детали, и Паоло сразу сказал мне, что был бы рад привлечь Леонардо в качестве консультанта, потому что работы много, она напряженная и непростая.

Я доволен, потому что глубоко уважаю Леонардо. Они – две стороны одной медали. У нас четырехлетнее обязательство, которое должно привести нас к чемпионату мира 2030 года через чемпионат Европы», – сказал Малаго.

  • Мальдини – пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе «Милана».
  • С 2018 по 2023 год он занимал пост технического директора миланского клуба.
  • Леонардо ранее работал спортивным директором в «Милане» и «ПСЖ».

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Источник: FIGC
Италия. Серия А Италия Мальдини Паоло
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