Мальдини нашел новую работу

Паоло Мальдини назначен техническим директором Итальянской федерации футбола (FIGC).
О назначении объявил президент FIGC Джованни Малаго. Мальдини также возглавит Club Italia – структуру, отвечающую за все сборные страны, от главной до молодежных.
Консультантом Мальдини станет Леонардо, бывший спортивный директор «Милана» и «ПСЖ», который получил должность советника.
«Мальдини всегда был моей целью. Я подумал, что он может стать подходящим человеком для надзора за техническим сектором FIGC, который включает не только главную сборную, но и всю систему молодежных команд. За две недели мы обсудили все проекты, вдаваясь в детали, и Паоло сразу сказал мне, что был бы рад привлечь Леонардо в качестве консультанта, потому что работы много, она напряженная и непростая.
Я доволен, потому что глубоко уважаю Леонардо. Они – две стороны одной медали. У нас четырехлетнее обязательство, которое должно привести нас к чемпионату мира 2030 года через чемпионат Европы», – сказал Малаго.
- Мальдини – пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе «Милана».
- С 2018 по 2023 год он занимал пост технического директора миланского клуба.
- Леонардо ранее работал спортивным директором в «Милане» и «ПСЖ».