Анчелотти трогательно попрощался с Барези

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти опубликовал пост в соцсетях по случаю смерти Франко Барези.
«Ты навсегда останешься моим капитаном. Покойся с миром», – написал Анчелотти.
- Барези не стало в 66 лет.
- Сообщалось о серьезной болезни у знаменитого футболиста. В прошлом году он перенес операцию по удалению узла в легком.
- Франко – чемпион мира-1982, вице-чемпион мира-1994, бронзовый призер ЧМ-1990 и Евро-1988 в составе сборной Италии.
- С 1972 по 1997 год он выступал за молодежную и основную команды «Милана», трижды выиграв Кубок и Лигу чемпионов, трижды – Суперкубок УЕФА, дважды – Межконтинентальный кубок, 6 раз – чемпионат Италии, 4 раза – Суперкубок страны.
Источник: твиттер Карло Анчелотти