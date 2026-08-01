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Анчелотти трогательно попрощался с Барези

Вчера, 11:45

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти опубликовал пост в соцсетях по случаю смерти Франко Барези.

«Ты навсегда останешься моим капитаном. Покойся с миром», – написал Анчелотти.

  • Барези не стало в 66 лет.
  • Сообщалось о серьезной болезни у знаменитого футболиста. В прошлом году он перенес операцию по удалению узла в легком.
  • Франко – чемпион мира-1982, вице-чемпион мира-1994, бронзовый призер ЧМ-1990 и Евро-1988 в составе сборной Италии.
  • С 1972 по 1997 год он выступал за молодежную и основную команды «Милана», трижды выиграв Кубок и Лигу чемпионов, трижды – Суперкубок УЕФА, дважды – Межконтинентальный кубок, 6 раз – чемпионат Италии, 4 раза – Суперкубок страны.

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Источник: твиттер Карло Анчелотти
Италия. Серия А Бразилия Анчелотти Карло
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