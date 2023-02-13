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    Карло Анчелотти

    Тренер
    Имя Карло
    Фамилия Анчелотти
    Команда Реал
    Гражданство Италия
    Дата рождения 6 октября 1959
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    11.02.2023 Реал 5 : 3 Аль-Хиляль Клубный чемпионат мира, Финал
    15.02.2023 Реал 4 : 0 Эльче Испания. Примера, 21 тур
    18.02.2023 Осасуна 0 : 2 Реал Испания. Примера, 22 тур
    21.02.2023 Ливерпуль 2 : 5 Реал Лига чемпионов, 1/8 финала
    25.02.2023 Реал 1 : 1 Атлетико Испания. Примера, 23 тур
    02.03.2023 Реал 0 : 1 Барселона Испания. Кубок, 1/2 финала
    05.03.2023 Бетис 0 : 0 Реал Испания. Примера, 24 тур
    11.03.2023 Реал 3 : 1 Эспаньол Испания. Примера, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Реал 5 3 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    03.01.2023 Касереньо 0 : 1 Реал
    19.01.2023 Вильярреал 2 : 3 Реал
    26.01.2023 Реал 3 : 1 Атлетико
    02.03.2023 Реал 0 : 1 Барселона
    05.04.2023 Барселона 0 : 0 Реал
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