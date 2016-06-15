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Карло Анчелотти
Карло Анчелотти
Бразилия
Италия
6 октября 1959 (67)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Анчелотти дерзко ответил на недовольство «Барселоны» из-за вызова Рафиньи в сборную Бразилии
30 октября
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Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
3 октября
2
Анчелотти – второй худший тренер в истории сборной Бразилии
29 сентября
2
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
10 сентября
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
27 августа
2
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
13 августа
1
Анчелотти трогательно попрощался с Барези
1 августа
Анчелотти назвал ключевую ошибку, из-за которой Бразилия вылетела с ЧМ-2026
30 июля
1
Анчелотти похвалил игрока «Зенита»: «У него большое будущее в сборной Бразилии»
30 июля
1
67-летний Анчелотти определился со своим будущим
23 июля
1
Ромарио оскорбил Анчелотти и извинился за это
9 июля
2
Ловчев: «Анчелотти не главный в сборной Бразилии»
9 июля
5
Роналдо приписали слова с критикой Анчелотти и Винисиуса
7 июля
Анчелотти дал понять, останется ли в сборной Бразилии
7 июля
4
Роналдо назвал виновных в вылете Бразилии с ЧМ-2026
6 июля
8
Анчелотти сказал, как далеко могла пройти сборная Бразилии на ЧМ-2026 с текущим составом
6 июля
5
В Бразилии определились с будущим Анчелотти
6 июля
6
Анчелотти прокомментировал вылет сборной Бразилии с ЧМ-2026
6 июля
7
Анчелотти ответил, есть ли у него план, как сдержать Холанда
5 июля
Тренера РПЛ сравнили с Анчелотти и Зиданом
1 июля
Анчелотти прокомментировал игру Бразилии после пропущенного гола от Японии
30 июня
1
Анчелотти объяснил, почему не выпустил Неймара в матче с Японией
29 июня
Реакция Анчелотти на крупную победу Бразилии над Шотландией
25 июня
Анчелотти ответил, сыграет ли Неймар с Шотландией
24 июня
2
Анчелотти похвалил футболиста «Зенита»
20 июня
2
Стало известно, сыграет ли Неймар в третьем матче сборной Бразилии на ЧМ-2026
20 июня
Анчелотти опубликовал пост после дебюта на ЧМ в качестве тренера
15 июня
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В Бразилии разочарованы работой Анчелотти
15 июня
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14 июня
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Анчелотти прокомментировал осечку Бразилии на старте ЧМ-2026
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