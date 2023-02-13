Карло Анчелотти
Тренер
|Имя
|Карло
|Фамилия
|Анчелотти
|Команда
|Реал
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|6 октября 1959
|Имя
|Карло
|Фамилия
|Анчелотти
|Команда
|Реал
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|6 октября 1959
|Дата
|Матч
|Турнир
|11.02.2023
|Реал
|5 : 3
|Аль-Хиляль
|Клубный чемпионат мира, Финал
|15.02.2023
|Реал
|4 : 0
|Эльче
|Испания. Примера, 21 тур
|18.02.2023
|Осасуна
|0 : 2
|Реал
|Испания. Примера, 22 тур
|21.02.2023
|Ливерпуль
|2 : 5
|Реал
|Лига чемпионов, 1/8 финала
|25.02.2023
|Реал
|1 : 1
|Атлетико
|Испания. Примера, 23 тур
|02.03.2023
|Реал
|0 : 1
|Барселона
|Испания. Кубок, 1/2 финала
|05.03.2023
|Бетис
|0 : 0
|Реал
|Испания. Примера, 24 тур
|11.03.2023
|Реал
|3 : 1
|Эспаньол
|Испания. Примера, 25 тур