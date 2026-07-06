В Бразилии определились с будущим Анчелотти

Исполнительный директор Конфедерации бразильского футбола Родриго Каэтано высказался о будущем Карло Анчелотти на посту главного тренера национальной команды.

Бразилия проиграла Норвегии (1:2) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

«Наша задача – спокойно провести цикл с тренером, который продолжит работу до ЧМ-2030. Нужно спокойно двигаться вперед и готовиться к следующему чемпионату мира.

Мы пытаемся оправиться от произошедшего. Все очень расстроены, разочарованы и огорчены – игроки, персонал и тренерский штаб.

С другой стороны, мы не можем обесценить время, проведенное вместе, особенно эти 38 дней, когда футболисты, все мы и вы все имели возможность убедиться в их самоотверженности и профессионализме. Команда улучшала игру по ходу турнира, и думаю, что в матче с Норвегией она показала хороший футбол.

Вылет из турнира воспринимается болезненно, потому что мы находились на этапе, когда у нас были все шансы на выход в следующий этап. Нашей целью был финал», – сказал Каэтано.

Голы у Норвегии забил Эрлинг Холанд на 79-й и 90-й минутах. У Бразилии Неймар на 90+10-й реализовал пенальти.

67-летний Анчелотти возглавляет сборную Бразилии с 26 мая 2025 года.

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