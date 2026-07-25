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Аршавин высказался о теории заговора в пользу Аргентины на ЧМ-2026

Сегодня, 09:27

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о теории заговора в пользу Аргентины на чемпионате мира-2026.

– Слышали о теории заговора, что Аргентину тянули в финал – отменяли карточки, не засчитывали офсайды у соперников?

– Думаю, ФИФА выгодно, чтобы в финале были Месси и Аргентина, это очевидно. Но чтобы специально кто-то что-то делал – у меня такого мнения не сложилось.

  • Аргентина заняла второе место на ЧМ-2026, уступив в финале Испании со счетом 0:1.
  • Аргентинцы заканчивали матч в меньшинстве после красной карточки Энцо Фернандеса.

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Источник: «Известия»
Чемпионат мира Аргентина Аршавин Андрей
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