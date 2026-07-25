Аршавин высказался о теории заговора в пользу Аргентины на ЧМ-2026

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о теории заговора в пользу Аргентины на чемпионате мира-2026.

– Слышали о теории заговора, что Аргентину тянули в финал – отменяли карточки, не засчитывали офсайды у соперников?

– Думаю, ФИФА выгодно, чтобы в финале были Месси и Аргентина, это очевидно. Но чтобы специально кто-то что-то делал – у меня такого мнения не сложилось.