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Ловчев – об Инфантино: «Опозорил весь футбол, козел»

24 июля, 09:12
23

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев оценил работу президента ФИФА Джанни Инфантино по итогам чемпионата мира-2026.

«Инфантино просто опозорил весь футбол, козел. А судейство в финальном матче – всех хватают, толкают, а судьи не видят. Очень работа арбитров меня разочаровала на чемпионате мира. То, как Инфантино перед Трампом ходит – некрасиво. Я думаю, его уберут сейчас с должности.

То, что Дональд позвонил Джанни и отменил красную – вообще шок! Как это могло быть вообще? Ты руководитель футбола, елки‑палки!» – сказал Ловчев.

  • Инфантино стал президентом ФИФА 26 февраля 2016 года.
  • В 2019-м его переизбрали на второй срок, в 2023-м – на третий.
  • Новые выборы запланированы на март 2027 года.

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Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира Ловчев Евгений Инфантино Джанни
Комментарии (23)
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subbotaspartak
1784873942
Переведут эту речь Фантине, нас не разбанят...
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Бумбраш
1784874272
инфантильный фифу позорит,а грязьпромовская шайка рпл
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ТяжелаяАртиллерия
1784874680
В семье, не без урода. У них Инфанти6а козел, у нас в Спартаке козлы.
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Дубина
1784874771
грязьпром у нас такой))) все для вшей)))
Ответить
...уефан
1784876055
...жмём лапу, Серафимыч! Давай, ещё о Миллере...
Ответить
aldo conte
1784877092
Когда Инфантино будут убирать, обязательно позвонят Ловчеву и спросят его мнение.
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andr45
1784878071
ЛОВЧЕВ (почти что) «То, что Дюков приказал Буланову отменить жеребьевку – вообще шок! Как это могло быть вообще?»
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NewLife
1784881602
"Дональд позвонил Джанни и отменил красную – вообще шок" Также как синит указывает судье, как нарушать правила🤭
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Цугундeр
1784883642
)) Попугай гаркнул из ветвей про лысого удава, а весь розовый питомник сбежался повизжать про Льва..) "Вот уроды..")
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FROLL007
1784887756
Инфантино просто стал девкой Трампа. Рыжий хорошо ему вдул. Гыгыгы
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