Ловчев – об Инфантино: «Опозорил весь футбол, козел»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев оценил работу президента ФИФА Джанни Инфантино по итогам чемпионата мира-2026.

«Инфантино просто опозорил весь футбол, козел. А судейство в финальном матче – всех хватают, толкают, а судьи не видят. Очень работа арбитров меня разочаровала на чемпионате мира. То, как Инфантино перед Трампом ходит – некрасиво. Я думаю, его уберут сейчас с должности.

То, что Дональд позвонил Джанни и отменил красную – вообще шок! Как это могло быть вообще? Ты руководитель футбола, елки‑палки!» – сказал Ловчев.