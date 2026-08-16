Семин заступился за Тюкавина

Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Семин высказался об игре нападающего команды Константина Тюкавина. Его критикуют.

«Сейчас Тюкавин находится не на пике своей формы, но критиковать его не за что. Пока идет начало сезона. Он еще покажет свои лучшие качества.

Может, пока еще играет под нагрузками. С каждым следующим матчем Тюкавин будет набирать форму. Да и «Динамо» пока не блещет», – сказал Семин.