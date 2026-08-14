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Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу

14 августа, 12:40
7

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, объяснил, почему игрок не уезжает в Европу.

«Сейчас был ЧМ, а потом есть определенные моменты с политической обстановкой. Есть моменты, которые от нас не зависят. Практически вся первая пятерка лиг отказывается от перехода Тюкавина из-за политических моментов.

Когда был последний предметный интерес из Европы? Время от времени это происходит, но предметно – когда приходит оффер в клуб. Такого сейчас не было. Есть разговоры на уровне агентов: мы же в своем мирке живем – спрашивают, какие личные условия, поедет Костя или нет. Это постоянно есть, но это рабочие моменты. Для этого агент и нужен», – сказал Сафонов.

  • Бело-голубые в 3-м туре РПЛ победили «Динамо Мх» – 3:1.
  • Константин Тюкавин в этом матче сделал голевую передачу.
  • Это его первое результативное действие в новом сезоне. Форвард поучаствовал во всех четырех играх.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (7)
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Красногвардейчик
1786700999
Тюкавин стремится всеми силами оказаться в Зените, и не для того чтобы якобы повысить своё мастерство, там не повысишь....просто переход в Зенит, гарантирует увеличение его зарплаты вдвое!!! И не важно, на лавке он будет сидеть, или играть
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k611
1786701615
Для начала играть надо начать, голы забивать...
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Desma
1786707520
"почему игрок не уезжает в Европу"? Потому что он там никому не нужен.
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ScarlettOgusania
1786708903
Сафонова забрал ПСЖ и не помешали "политические моменты", скорее всего, Тюка играет в команде силового ведомства, поэтому и "мешает"...😏
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Artemka444
1786713385
Балабол Кому он там нужен то
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zigbert
1786717625
Не заинтересованы в нем ведущие клубы. Какие уж там политические моменты.
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Oldtrafford83
1786770541
Не думали попробовать этого дурочка отдать в условную лигу Бельгии или Португалии, но нет, надо только в топ- лиг и чтобы не хуже Барсы или Баварии. ЧЕРТИ!!!
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