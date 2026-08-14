Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, объяснил, почему игрок не уезжает в Европу.

«Сейчас был ЧМ, а потом есть определенные моменты с политической обстановкой. Есть моменты, которые от нас не зависят. Практически вся первая пятерка лиг отказывается от перехода Тюкавина из-за политических моментов.

Когда был последний предметный интерес из Европы? Время от времени это происходит, но предметно – когда приходит оффер в клуб. Такого сейчас не было. Есть разговоры на уровне агентов: мы же в своем мирке живем – спрашивают, какие личные условия, поедет Костя или нет. Это постоянно есть, но это рабочие моменты. Для этого агент и нужен», – сказал Сафонов.