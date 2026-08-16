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  • Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»

Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»

16 августа, 09:46
5

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о роли игрока Владислава Сауся в подготовке к матчу с «Балтикой».

«На этой неделе он очень мотивирован. Даже больше обычного. Мы знаем о «Балтике» всe, потому что смотрим большинство их матчей. Но, конечно, когда у тебя есть игрок, который раньше работал с их тренером, ты всегда спрашиваешь о каких-то мелких деталях, которые могут быть важны.

Но сейчас мы уже знаем друг друга и понимаем, что «Балтика» дома – очень серьeзная команда», – сказал Карседо на ютуб-канале «Спартака».

  • В январе Саусь перешел из «Балтики» в «Спартак» за 3,8 миллиона евро.
  • В составе красно-белых в прошлом сезоне он поучаствовал в 5 матчах, проведя на поле 72 минуты.
  • Саусь со «Спартаком» стал обладателем FONBET Кубка России.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Саусь Владислав Талалаев Андрей Карседо Хуан Карлос
Комментарии (5)
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Garrincha58
1786865221
Свой среди чужих, чужой среди своих
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Интерес
1786866424
Благодаря Саусю, внедрённому в самое логово "Спартака", Талалаев знает о нём больше, чем сам Карседо.
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АЛЕКС 58
1786870174
Есть у нас подозрение,что ты стукачок!
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Strige
1786877026
А Саусь это кто? Он что еще где-то играет? А... понял, его иногда приглашают в Спартак рассказать про Балтику )))
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FFR
1786877814
Карседо , если ты сегодня не выиграешь , то грош тебе цена.
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