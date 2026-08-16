Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о роли игрока Владислава Сауся в подготовке к матчу с «Балтикой».
«На этой неделе он очень мотивирован. Даже больше обычного. Мы знаем о «Балтике» всe, потому что смотрим большинство их матчей. Но, конечно, когда у тебя есть игрок, который раньше работал с их тренером, ты всегда спрашиваешь о каких-то мелких деталях, которые могут быть важны.
Но сейчас мы уже знаем друг друга и понимаем, что «Балтика» дома – очень серьeзная команда», – сказал Карседо на ютуб-канале «Спартака».
- В январе Саусь перешел из «Балтики» в «Спартак» за 3,8 миллиона евро.
- В составе красно-белых в прошлом сезоне он поучаствовал в 5 матчах, проведя на поле 72 минуты.
- Саусь со «Спартаком» стал обладателем FONBET Кубка России.
Источник: «Чемпионат»