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Семин двумя словами описал ближайшего соперника России

16 августа, 00:03

Бывший тренер сборной России Юрий Семин оценил решение сыграть 29 сентября с Ираном в Казани.

«Это команда, которая участвовала в чемпионате мира, она прошла отбор. Самое главное, что это квалифицированная команда.

Очень важно, чтобы приехали все основные игроки сборной Ирана, чтобы для нашей сборной мог быть тест международных матчей, посмотреть свои силы с соперниками – участниками чемпионата мира. Думаю, что будет интересная игра. Соперник хороший», – сказал Семин.

  • На групповом этапе ЧМ-2026 турнира команда Ирана сыграла вничью с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом. В рейтинге ФИФА иранцы занимают 22-е место.
  • Соперники встречались четыре раза. Последний матч состоялся 10 октября 2025 года в Волгограде и завершился победой сборной России со счетом 2:1 – забивали Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков. До этого команды дважды расходились миром (1:1 в 2023-м и 2017-м), а в 2011 году сильнее был Иран (1:0).
  • В последний раз сборная России играла в Казани 8 октября 2021 года – в квалификации чемпионата мира 2022 года команда Валерия Карпина обыграла Словакию со счетом 1:0.

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Источник: «Р-Спорт»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Иран Россия Семин Юрий
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