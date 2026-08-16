Семин двумя словами описал ближайшего соперника России

Бывший тренер сборной России Юрий Семин оценил решение сыграть 29 сентября с Ираном в Казани.

«Это команда, которая участвовала в чемпионате мира, она прошла отбор. Самое главное, что это квалифицированная команда.

Очень важно, чтобы приехали все основные игроки сборной Ирана, чтобы для нашей сборной мог быть тест международных матчей, посмотреть свои силы с соперниками – участниками чемпионата мира. Думаю, что будет интересная игра. Соперник хороший», – сказал Семин.