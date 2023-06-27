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Иран
Сборная Ирана по футболу
Кубок Азии
Сайт:
http://www.ffiri.ir/
Тренер:
Амир Галенои
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Таблица
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
19 августа
1
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
16 августа
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
15 августа
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
14 августа
5
Стало известно, поедет ли сборная России на турнир в Ирак
12 августа
Участник ЧМ-2026 анонсировал товарищеский матч против России
11 августа
2
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Министр внутренней безопасности США отреагировал на вылет Ирана с ЧМ-2026
30 июня
4
Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Фото
Иран рискует вылететь с ЧМ-2026 из-за миллиметрового офсайда
27 июня
23
ЧМ-2026. Египет сыграл вничью с Ираном (1:1) и вышел в плей-офф со второго места
27 июня
9
Видео
Обзор матча Египет – Иран голы и лучшие моменты (Видео)
27 июня
Трансляция
Египет – Иран: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июня 2026
27 июня
Чемпионат мира 2026, 26-27 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Трансляция
Где смотреть матч Египет – Иран: во сколько прямая трансляция 27 июня 2026
26 июня
Египет – Иран: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026
26 июня
Чемпионат мира 2026, 25-26 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
25 июня
Чемпионат мира 2026, 24-25 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
24 июня
2
Чемпионат мира 2026, 23-24 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
23 июня
3
Фото
Сборная Ирана оставила душераздирающую записку после матча с Бельгией
22 июня
1
Чемпионат мира 2026, 22-23 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
22 июня
1
Де Брюйне объяснил, почему Бельгия не сумела победить Иран
22 июня
6
Власти США рассказали, кого Иран пытался привезти в страну вместе с командой
22 июня
13
Ибрагимовичу не понравился матч ЧМ-2026: «Уснул, не хочу тратить на это слова»
22 июня
2
Главный тренер сборной Бельгии прокомментировал 0:0 с Ираном
22 июня
1
ЧМ-2026. Бельгия в меньшинстве не сумела победить Иран (0:0)
22 июня
10
Иран выставил самый возрастной состав в истории ЧМ на матч с Бельгией
21 июня
Трансляция
Бельгия – Иран: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июня 2026
21 июня
Где смотреть матч Бельгия – Иран: во сколько прямая трансляция 21 июня 2026
20 июня
Коэффициенты букмекеров на матч: Бельгия – Иран 21 июня 2026 года
20 июня
1
2
3
4
5
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