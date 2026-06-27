Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иран рискует вылететь с ЧМ-2026 из-за миллиметрового офсайда

Сегодня, 09:24
22

Сборная Ирана потеряла победу над Египтом в матче группового этапа чемпионата мира-2026 из-за отмененного гола на 93-й минуте.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На третьей добавленной минуте Шоджа Халилзаде, 37-летний защитник сборной Ирана, отправил мяч в ворота египтян. После видеопросмотра судьи зафиксировали офсайд – положение вне игры оказалось минимальным.

  • Иран после трех туров группового этапа набрал 3 очка, разница забитых и пропущенных мячей – 3:3.
  • Команда сохраняет шансы на выход в плей-офф через рейтинг сборных, занявших третьи места в группах, однако вероятность такого исхода оценивается как невысокая.
  • Иран угрожал неприездом на чемпионат мира-2026 по политическим причинам.

Еще по теме:
ЧМ-2026. Египет сыграл вничью с Ираном (1:1) и вышел в плей-офф со второго места 8
Обзор матча Египет – Иран голы и лучшие моменты (Видео)
Чемпионат мира 2026, 26-27 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Иран Египет
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SLADE2019
1782542425
Не такое уж оно и минимальное, по минимальнее видали.
Ответить
Чилим.
1782543764
Из за выискивания этих миллиметров футбол капитально потерял в красоте и динамизме. Скоро вообще начнут выискивать, чей волосок был ближе к воротам...
Ответить
ziborock
1782544234
Если бы играл Зенит это вообще бы за оффсайд не считалось!
Ответить
Спартач80
1782544349
С какого перепуга оффсайд?... Там ещё один игрок дальше стоит...
Ответить
veslesarskiy
1782545861
Комментарий скрыт модератором
Ответить
Император Бомжей
1782548646
Как член Сильного мозга, который собак своим окурком дрючит под мостом!
Ответить
Вжыхъ
1782553466
А руками кто там разводит? В оффсайде 4-й номер точно не был. Какая-то шляпа. Звениту и то натуральнее судят;) Хотя может какое-то новое правило ввели по поводу оффсайдов, хз...
Ответить
Главные новости
Президент РФС оценил работу Карпина
16:14
2
Досье на новичка «Зенита» Фелипе Аугусто
15:53
2
Известен номер новичка «Зенита» Аугусто
15:31
Губерниев не нашел топлива в Подмосковье: «Хорошая девушка Зина – не налила мне на заправке бензина»
15:15
2
Финансовые детали трансфера Аугусто в «Зенит»
14:42
4
Заявление «Зенита» по Тюкавину
14:11
4
Титов прокомментировал отъезд спартаковца Умярова в Европу
13:52
7
В УЕФА двумя словами описали отстранение России
13:31
5
Предложенная «Краснодаром» реформа РПЛ провалилась
13:14
2
«Рубин» согласился продать Даку в «Спартак»
12:59
10
Все новости
Все новости
Черданцев недоволен регламентом ЧМ-2026
15:51
Ташуев удивил выбором лучшей команды ЧМ-2026: «Структура, которую сам проповедую»
14:29
Игрока сборной Уругвая могут дисквалифицировать на 15 матчей
13:57
40-летний Возинья прокомментировал предстоящий матч против Месси
11:08
1
ФотоРоналду провел время с Джорджиной по ходу ЧМ-2026
10:55
Подсчитано, что должен сделать Узбекистан для выхода в плей-офф ЧМ-2026
10:15
3
Жирков вынес вердикт 41-летнему Роналду
09:59
6
ФотоСпартаковец Барко сфотографировался с Месси
09:54
7
Где смотреть матч Иордания – Аргентина: во сколько прямая трансляция 28 июня 2026
09:28
Где смотреть матч ЮАР – Канада: во сколько прямая трансляция 28 июня 2026
09:24
ФотоИран рискует вылететь с ЧМ-2026 из-за миллиметрового офсайда
09:24
22
Где смотреть матч Алжир – Австрия: во сколько прямая трансляция 28 июня 2026
09:20
Где смотреть матч ДР Конго – Узбекистан: во сколько прямая трансляция 28 июня 2026
09:18
Где смотреть матч Колумбия – Португалия: во сколько прямая трансляция 28 июня 2026
09:15
Германия и Франция могут встретиться в 1/8 финала ЧМ-2026
09:15
2
Где смотреть матч Хорватия – Гана: во сколько прямая трансляция 28 июня 2026
09:12
Где смотреть матч Панама – Англия: во сколько прямая трансляция 28 июня 2026
09:02
Расписание матчей Чемпионата мира 2026 на 28 июня
08:54
Бельса прокомментировал вылет сборной Уругвая с ЧМ-2026
08:50
3
Определились соперники Германии, Франции и Норвегии в 1/16 финала ЧМ-2026
08:33
СпецпроектКто из этих легионеров забивал на ЧМ в качестве игрока РПЛ? Новый тест от «Бомбардира»
08:25
1
ЧМ-2026. Египет сыграл вничью с Ираном (1:1) и вышел в плей-офф со второго места
08:03
9
ВидеоОбзор матча Египет – Иран голы и лучшие моменты (Видео)
08:03
ВидеоОбзор матча Новая Зеландия – Бельгия голы и лучшие моменты (Видео)
07:59
1
ЧМ-2026. Бельгия разгромила Новую Зеландию (5:1) и вышла в плей-офф
07:57
4
Стал известен соперник сборной Аргентины по 1/16 финала ЧМ-2026
05:22
4
ВидеоОбзор матча Уругвай – Испания голы и лучшие моменты (Видео)
05:02
ЧМ-2026. Уругвай проиграл Испании (0:1) и не смог выйти из группы
05:01
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 