Иран рискует вылететь с ЧМ-2026 из-за миллиметрового офсайда

Сборная Ирана потеряла победу над Египтом в матче группового этапа чемпионата мира-2026 из-за отмененного гола на 93-й минуте.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На третьей добавленной минуте Шоджа Халилзаде, 37-летний защитник сборной Ирана, отправил мяч в ворота египтян. После видеопросмотра судьи зафиксировали офсайд – положение вне игры оказалось минимальным.