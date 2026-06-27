Иран рискует вылететь с ЧМ-2026 из-за миллиметрового офсайда

Сборная Ирана потеряла победу над Египтом в матче группового этапа чемпионата мира-2026 из-за отмененного гола на 93-й минуте.
Встреча завершилась со счетом 1:1. На третьей добавленной минуте Шоджа Халилзаде, 37-летний защитник сборной Ирана, отправил мяч в ворота египтян. После видеопросмотра судьи зафиксировали офсайд – положение вне игры оказалось минимальным.
- Иран после трех туров группового этапа набрал 3 очка, разница забитых и пропущенных мячей – 3:3.
- Команда сохраняет шансы на выход в плей-офф через рейтинг сборных, занявших третьи места в группах, однако вероятность такого исхода оценивается как невысокая.
- Иран угрожал неприездом на чемпионат мира-2026 по политическим причинам.
Источник: «Бомбардир»