Министр внутренней безопасности США отреагировал на вылет Ирана с ЧМ-2026

Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин признал, что был рад вылету сборной Ирана с ЧМ-2026.

«Очень рад, что они вернулись назад, так как [на турнире] не было ни одной команды, с которой приходилось бы иметь дело чаще, чем с ними.

Я рад, что они вылетели, и что они больше не вернутся. Я был рад, когда мы смогли отозвать их визы и сказали, что они могут покинуть территорию США. И я, возможно, спел пару песен или даже станцевал от радости», – сказал Маллин.

Также он ответил на вопрос о требованиях немедленного отъезда сборной Ирана на базу в Мексике после матчей.

«Это была договорeнность, которую мы заключили, – двигаться дальше и просто отпускать их. Игра закончилась, пусть они возвращаются в отель, на базу, где они находятся. Там им будет комфортнее. Это была просто договорeнность, которую мы согласовали с ФИФА до начала матчей», – добавил Маллин.