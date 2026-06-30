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  • Министр внутренней безопасности США отреагировал на вылет Ирана с ЧМ-2026

Министр внутренней безопасности США отреагировал на вылет Ирана с ЧМ-2026

30 июня, 09:39
4

Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин признал, что был рад вылету сборной Ирана с ЧМ-2026.

«Очень рад, что они вернулись назад, так как [на турнире] не было ни одной команды, с которой приходилось бы иметь дело чаще, чем с ними.

Я рад, что они вылетели, и что они больше не вернутся. Я был рад, когда мы смогли отозвать их визы и сказали, что они могут покинуть территорию США. И я, возможно, спел пару песен или даже станцевал от радости», – сказал Маллин.

Также он ответил на вопрос о требованиях немедленного отъезда сборной Ирана на базу в Мексике после матчей.

«Это была договорeнность, которую мы заключили, – двигаться дальше и просто отпускать их. Игра закончилась, пусть они возвращаются в отель, на базу, где они находятся. Там им будет комфортнее. Это была просто договорeнность, которую мы согласовали с ФИФА до начала матчей», – добавил Маллин.

  • Иран занял 3-е место в группе G, сыграв вничью во всех матчах на турнире.
  • С 3 очками команда не попала в число участников плей-офф, уступив по разнице мячей Сенегалу.

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Источник: Sports Business Journal
Чемпионат мира Иран
Комментарии (4)
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R_a_i_n
1782805112
Конченная пиндосовская сущность
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гууд
1782805254
ну да ну да, ребята приехали вооружённые до зубов в эту спокойную страну... и опять же показывается что решает не спорт а деньги которые организация получает...
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Айболид
1782807686
Ну и "с.у.к.а" же ты , министервнутреннейбезопасностисышыа .
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Plyash
1782808089
"...и я , возможно , спел пару песен или даже станцевал от радости ..." Маллин , министр безопасности сша , от счастья память потерял , в чём сознался на всю планету . У себя дома . Знать силён Иран , что так напугал америкосов , известных на весь мир "миротворцев". Нашатырь понюхай , министр .
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