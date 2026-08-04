Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино

Раскрыт список функционеров, которые будут претендовать на должность президента ФИФА в случае отставки Джанни Инфантино.
На сегодняшний день известно о пяти кандидатах:
- Нассер Аль-Хелаифи – президент «ПСЖ», председатель Европейского совета футбольных клубов (EFC);
- Виктор Монтальяни – вице-президент ФИФА, президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ);
- Александр Чеферин – президент УЕФА;
- Шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа – президент Азиатской футбольной конфедерации (АФК);
- Патрис Моцепе – президент Африканской конфедерации футбола (CAF).
Источник: Marca