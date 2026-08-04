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  • Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино

Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино

Вчера, 23:59
2

Раскрыт список функционеров, которые будут претендовать на должность президента ФИФА в случае отставки Джанни Инфантино.

На сегодняшний день известно о пяти кандидатах:

  • Нассер Аль-Хелаифи – президент «ПСЖ», председатель Европейского совета футбольных клубов (EFC);
  • Виктор Монтальяни – вице-президент ФИФА, президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ);
  • Александр Чеферин – президент УЕФА;
  • Шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа – президент Азиатской футбольной конфедерации (АФК);
  • Патрис Моцепе – президент Африканской конфедерации футбола (CAF).

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Источник: Marca
Чемпионат мира Инфантино Джанни
Комментарии (2)
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lserotanin
1785878747
Комментарий скрыт модератором
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Plyash
1785879456
Колоскова забыли пристегнуть , этот бы всех просраться заставил ...
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