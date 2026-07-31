Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Советник Инфантино ушел в отставку из-за планов ФИФА продать часть прав на ЧМ

Советник Инфантино ушел в отставку из-за планов ФИФА продать часть прав на ЧМ

31 июля, 13:17
2

Карлос Кордейро, старший советник президента ФИФА Джанни Инфантино, заявил об уходе со своего поста.

Он подал в отставку в знак протеста против плана организации продать часть прав на чемпионат мира.

«Как старший советник президента ФИФА, бывший банкир и преданный футбольный болельщик, я не могу оставаться в стороне, пока ФИФА рассматривает вопрос о продаже доли в чемпионате мира. Позвольте мне внести ясность: я не имел никакого отношения к этому предложению и категорически против него. Это плохая сделка для ассоциаций-членов ФИФА, для футбола и его долгосрочного будущего.

Футбол всегда занимал центральное место в моей жизни, и после более чем 35 лет работы в банковской сфере я понимаю как ценность этого актива, так и последствия его частичной передачи. Именно поэтому это предложение следует отклонить.

ФИФА уже располагает исключительными финансовыми ресурсами. Организация имеет миллиарды долларов в резервах и не имеет долгов. Сам президент ФИФА заявил о 15 миллиардов долларов дохода, полученного в период с 2022 по 2026 год. Если ассоциации-члены считают, что для развития игры необходимы дополнительные инвестиции, ФИФА уже обладает финансовыми возможностями для оказания этой поддержки за счет своих существующих ресурсов.

На этом фоне продажа постоянной доли в самом ценном активе футбола для получения 4,2 миллиарда долларов не имеет особого смысла. Это закладывает будущее футбола в ипотеку без каких-либо веских оснований.

Такой экономический успех не был случайным. Он был достигнут опытными футбольными профессионалами, которые побили коммерческие рекорды ФИФА. И все же, несмотря на эти достижения, сейчас от ФИФА требуют, чтобы она поверила в необходимость привлечения внешних инвесторов для раскрытия еще большей ценности.

Я не принимаю это предложение. Люди, добившиеся этого успеха, уже продемонстрировали, что ФИФА обладает опытом, необходимым для дальнейшего развития как самой игры, так и ее коммерческого будущего.

Наиболее тревожным является отсутствие ответов на фундаментальные вопросы. Почему эта сделка? Почему именно сейчас? Какой контроль существует? Кто получает выгоду? Был ли проведен конкурсный отбор? Какое управление будет внедрено? Что в конечном итоге получат инвесторы и какой ценой для футбола?

Эти вопросы остаются в значительной степени без ответа, и тем не менее от ассоциаций-членов требуют принять решение огромной важности всего за 50 дней, иначе они рискуют остаться позади. Это безответственный способ определения будущего мирового футбола.

Это предложение стало определяющим вопросом для будущего ФИФА. После тщательного рассмотрения я больше не могу продолжать свою работу в качестве старшего советника президента ФИФА. Поэтому я подал в отставку с немедленным вступлением решения в силу.

Ответственность ФИФА заключается не в максимизации коммерческой прибыли любой ценой. Она заключается в защите и укреплении футбола для будущих поколений. Когда эти принципы вступают в конфликт, футбол должен быть на первом месте.

Для меня было огромной честью служить ФИФА более пяти лет и работать бок о бок с преданными своему делу, принципиальными людьми, которым небезразлична судьба футбола. Я надеюсь, что и они выскажутся, потому что решения такого масштаба должны приниматься в интересах футбола, а не тех, кто извлекает из него выгоду», – сказал Кордейро.

  • ФИФА анонсировала, что новая коммерческая структура FIFA Forward Enterprise (FFE) может быть создана для продажи части прав на чемпионат мира.
  • Организация заявила, что этого не произойдет, если против выступят национальные федерации.

Еще по теме:
Реакция УЕФА на отказ Инфантино продавать права на ЧМ частным инвесторам
Боярский ответил, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2026 3
Губерниев сказал, кто погубил президента ФИФА Инфантино 1
Источник: Sky News
Чемпионат мира Инфантино Джанни
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Foxitkuban
1785500413
Дворцовый переворот.
Ответить
VVM1964
1785502719
Мир не без честных и порядочных людей - жаль, что у нас таких мало!((( Уйти самому в отставку !!! - "это же не наш метод" !🤣 ...
Ответить
Главные новости
УЕФА может выйти из ФИФА
00:41
1
Евсеев самоиронично прокомментировал лидерство «Динамо Мх» в РПЛ
00:21
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Динамо»
Вчера, 23:45
Реакция Шварца на поражение «Динамо» от «Балтики»
Вчера, 23:39
2
«Ростов» объявил об уходе руководителя, проработавшего 9 лет
Вчера, 23:19
1
РПЛ. «Динамо» уступило «Балтике» (1:2)
Вчера, 22:43
29
Назван клуб РПЛ, у которого закончились деньги
Вчера, 22:11
9
Фото«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
Вчера, 21:57
4
Интервью Евсеева после волевой победы «Динамо Мх» над «Локомотивом»
Вчера, 21:17
4
РПЛ. «Локомотив» вел в счете, но проиграл «Динамо Мх» Евсеева (1:2)
Вчера, 20:29
42
Все новости
Все новости
Колосков высказался о перспективах УЕФА свергнуть Инфантино
Вчера, 16:59
6
Мостовой отреагировал на отказ Инфантино продавать права на ЧМ частным инвесторам
Вчера, 16:41
1
Овечкин назвал лучшего игрока ЧМ-2026
Вчера, 16:16
Колосков объяснил, почему РФС поддержал бойкот УЕФА против ФИФА
Вчера, 15:40
4
Реакция УЕФА на отказ Инфантино продавать права на ЧМ частным инвесторам
Вчера, 14:06
6
Боярский ответил, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2026
Вчера, 12:58
3
Губерниев сказал, кто погубил президента ФИФА Инфантино
Вчера, 12:37
2
Инфантино объяснил, почему ФИФА не будет продавать права на ЧМ частным инвесторам
Вчера, 08:51
7
Испания и Португалия пригрозили отказаться от проведения ЧМ-2030
Вчера, 00:26
1
Инфантино близок к потере должности президента ФИФА
31 июля
3
Стало известно, с кем Месси провел отпуск после ЧМ-2026
31 июля
Трамп отреагировал на скандальный план Инфантино
31 июля
1
Байдачный: «Не переживайте, ФИФА и УЕФА уничтожат себя, и тогда Россия выйдет на первые роли»
31 июля
9
В Госдуме отреагировали на разногласия ФИФА и УЕФА
31 июля
1
Раскрыто местонахождение Ямаля после победы на ЧМ-2026
31 июля
4
Советник Инфантино ушел в отставку из-за планов ФИФА продать часть прав на ЧМ
31 июля
2
Комментатор Моссаковский назвал странной позицию РФС в споре УЕФА и ФИФА
31 июля
6
УЕФА создал проект альтернативного ЧМ
31 июля
12
Романцев сказал, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2026
31 июля
9
ФИФА прояснила ситуацию с продажей части прав на ЧМ
31 июля
5
«Так бывает, когда хочешь и рыбку съесть, и на член Трампа присесть»: Инфантино высмеяли после тотального бойкота ЧМ
30 июля
Еще одна конфедерация поддержала бойкот ЧМ
30 июля
УЕФА приготовил план своего ЧМ
30 июля
4
Романцев заявил, что Испания на ЧМ-2026 напомнила ему «Спартак» 90-х
30 июля
2
Все страны УЕФА бойкотируют ЧМ-2030, если права продадут частникам
30 июля
7
Анчелотти назвал ключевую ошибку, из-за которой Бразилия вылетела с ЧМ-2026
30 июля
1
ФотоМесси вернулся в «Интер Майами» после чемпионата мира
30 июля
«Этот революционный шаг преобразит футбол»: Инфантино – о планах продать ЧМ частникам
29 июля
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+