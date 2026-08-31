Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на завершение международной карьеры Лионеля Месси.
Он объявил об уходе из национальной сборной Аргентины в 39 лет.
«Мои поздравления Лионелю Месси с экстраординарной карьерой в сборной, которая вдохновила миллионы людей и изменила эту прекрасную игру.
Чемпион мира 2022 года, рекордсмен сборной Аргентины по количеству матчей и голов, рекордсмен по числу игр на чемпионатах мира – твой волшебный талант и твоя скромность навсегда останутся в памяти.
Спасибо за все незабываемые моменты в цветах сборной Аргентины и за то, что ты объединял болельщиков по всему миру. Желаю всего наилучшего в следующем этапе карьеры», – написал Инфантино в соцсетях.
- Месси выступал за аргентинскую сборную с 2005 по 2026 год.
- Он забил 125 голов в 207 матчах – это второй результат в истории среди бомбардиров национальных команд.
- В составе «альбиселесте» форвард выиграл ЧМ-2022, два Кубка Америки (2021, 2024) и Финалиссиму (2022).
Источник: «Бомбардир»