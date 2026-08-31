Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на завершение международной карьеры Лионеля Месси.

Он объявил об уходе из национальной сборной Аргентины в 39 лет.

«Мои поздравления Лионелю Месси с экстраординарной карьерой в сборной, которая вдохновила миллионы людей и изменила эту прекрасную игру.

Чемпион мира 2022 года, рекордсмен сборной Аргентины по количеству матчей и голов, рекордсмен по числу игр на чемпионатах мира – твой волшебный талант и твоя скромность навсегда останутся в памяти.

Спасибо за все незабываемые моменты в цветах сборной Аргентины и за то, что ты объединял болельщиков по всему миру. Желаю всего наилучшего в следующем этапе карьеры», – написал Инфантино в соцсетях.