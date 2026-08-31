⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси решил закончить международную карьеру.

«После всего этого времени с момента финала [ЧМ-2026] и после долгих размышлений я хочу сказать всем, что ухожу из национальной сборной. Это решение причинило боль и всe ещe причиняет боль глубоко внутри, но я понимаю, что это правильный момент.

Клянусь, я всегда отдавал все, не только в эти последние годы, когда мы выиграли всe, но и раньше тоже. Я всегда боролся и отдавал все за эту футболку, чтобы принести вам счастье и заставить вас гордиться тем, что вы аргентинцы, через футбол.

Осталось не так много времени, и разные главы подходят к концу. Эта глава причиняет мне большую боль. Я люблю, любил и всегда буду любить быть частью национальной сборной. Я отдал все, что у меня было, и мне больше нечего дать.

Спасибо за всю любовь в эти 20 лет. Теперь я буду одним из фанатов, всегда поддерживая в хорошие времена и еще больше в плохие. Спасибо моей семье за то, что всегда были рядом и были со мной на протяжении всего этого прекрасного, но трудного пути.

Спасибо каждому тренеру, партнеру по команде и директору, с кем мне посчастливилось это разделить. Я уношу с собой незабываемые воспоминания и моменты.

Я ухожу с миром и гордостью, зная, что вместе с моими товарищами по команде мы подарили вам моменты, о которых мы когда-то мечтали. Было безумно пережить всe это с вами.

Я люблю вас! Спасибо тебе, Боже, за то, что сделал меня аргентинцем… Вперед, Аргентина!

Я написал эти слова 21 июля, через два дня после финала. Сейчас, после того что случилось с моим отцом, я еще больше убежден в этом решении, чем раньше», – написал Месси в соцсетях.