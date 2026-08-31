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⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

31 августа, 18:14
10

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси решил закончить международную карьеру.

«После всего этого времени с момента финала [ЧМ-2026] и после долгих размышлений я хочу сказать всем, что ухожу из национальной сборной. Это решение причинило боль и всe ещe причиняет боль глубоко внутри, но я понимаю, что это правильный момент.

Клянусь, я всегда отдавал все, не только в эти последние годы, когда мы выиграли всe, но и раньше тоже. Я всегда боролся и отдавал все за эту футболку, чтобы принести вам счастье и заставить вас гордиться тем, что вы аргентинцы, через футбол.

Осталось не так много времени, и разные главы подходят к концу. Эта глава причиняет мне большую боль. Я люблю, любил и всегда буду любить быть частью национальной сборной. Я отдал все, что у меня было, и мне больше нечего дать.

Спасибо за всю любовь в эти 20 лет. Теперь я буду одним из фанатов, всегда поддерживая в хорошие времена и еще больше в плохие. Спасибо моей семье за то, что всегда были рядом и были со мной на протяжении всего этого прекрасного, но трудного пути.

Спасибо каждому тренеру, партнеру по команде и директору, с кем мне посчастливилось это разделить. Я уношу с собой незабываемые воспоминания и моменты.

Я ухожу с миром и гордостью, зная, что вместе с моими товарищами по команде мы подарили вам моменты, о которых мы когда-то мечтали. Было безумно пережить всe это с вами.

Я люблю вас! Спасибо тебе, Боже, за то, что сделал меня аргентинцем… Вперед, Аргентина!

Я написал эти слова 21 июля, через два дня после финала. Сейчас, после того что случилось с моим отцом, я еще больше убежден в этом решении, чем раньше», – написал Месси в соцсетях.

  • Нападающий выступал за аргентинскую сборную с 2005 по 2026 год.
  • Он забил 125 голов в 207 матчах – это второй результат в истории среди бомбардиров национальных команд.
  • В составе «альбиселесте» Месси выиграл ЧМ-2022, два Кубка Америки (2021, 2024) и Финалиссиму (2022).

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Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Чемпионат мира Интер Майами Аргентина Месси Лионель
Комментарии (10)
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Император Бомжей
1788190087
Краткость сестра таланта! Красавцы! Обожаю когда заголовок и вся статья совпадают!))
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ZAITZEFF2011
1788190230
Согласен полностью.
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АК 68
1788190477
Спасибо за игру, легенда.
Ответить
Цугундeр
1788190927
"Я отдал все, что у меня было, и мне больше нечего дать." Сильно.
Ответить
k611
1788192619
Правильно, уходить надо вовремя
Ответить
biber.ru
1788193279
Король умер, да здравствует король!
Ответить
рылы
1788194303
позор гномовым. вас тянули 2 чм подряд, как хряков и коров. самая мерзкая сборная, по сути. теперь паредес станет капитаном, как известно (правда, ему дискву влепили матчей 10 за драку после финала) - может тогда что изменится, при новой власти. ещё бы ублюдочный воротчик мартинес завершил карьеру - тогда был бы праздник. но он вчера в челси перебрался. ппц.
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levon_man
1788201596
Великий игрок. Спасибо за красоту и магию, которую дарил. РАд что удалось повидать твою игру. И да здравствует новый король. Претендентов много. Посмотрим кто заслужит
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