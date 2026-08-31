Прощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины

Бывший капитан сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал видео по случаю завершения карьеры в национальной команде.

В двухминутном ролике показаны самые яркие моменты его карьеры в составе «альбиселесте».

В прощальное видео вошли кадры от дебюта нападающего и его первого гола за сборную до чемпионата мира 2026 года, на котором Аргентина завоевала серебряные медали.