Прощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины

Бывший капитан сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал видео по случаю завершения карьеры в национальной команде.
В двухминутном ролике показаны самые яркие моменты его карьеры в составе «альбиселесте».
В прощальное видео вошли кадры от дебюта нападающего и его первого гола за сборную до чемпионата мира 2026 года, на котором Аргентина завоевала серебряные медали.
- Месси выступал за аргентинскую сборную с 2005 по 2026 год.
- Он забил 125 голов в 207 матчах – это второй результат в истории среди бомбардиров национальных команд.
- В составе «альбиселесте» форвард выиграл ЧМ-2022, два Кубка Америки (2021, 2024) и Финалиссиму (2022).
Источник: «Бомбардир»