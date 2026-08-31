Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси

Российский тренер Юрий Семин высказался об уходе Лионеля Месси из сборной Аргентины.
Он объявил о завершении международной карьеры в 39 лет.
«Лучше карьеры в футболе не было ни у кого. Но надеюсь, что в клубном футболе Месси ещe будет себя проявлять. Сейчас всe забивает и забивает в МЛС.
Талант от бога, он превзошeл всех игроков, которых мы когда-либо видели. В том числе и Марадону – Месси на порядок сильнее.
Месси – человек, который всегда всe делал правильно и в интересах футбола. Почувствовал, что «ПСЖ» – не его команда, и ушeл.
Так же и сегодня. Он понял, что пришло время уходить из сборной Аргентины, и сделал это», – заявил Сeмин.
- Месси выступал за аргентинскую сборную с 2005 по 2026 год.
- Он забил 125 голов в 207 матчах – это второй результат в истории среди бомбардиров национальных команд.
- В составе «альбиселесте» форвард выиграл ЧМ-2022, два Кубка Америки (2021, 2024) и Финалиссиму (2022).
Источник: «Чемпионат»