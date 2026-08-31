Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси

Российский тренер Юрий Семин высказался об уходе Лионеля Месси из сборной Аргентины.

Он объявил о завершении международной карьеры в 39 лет.

«Лучше карьеры в футболе не было ни у кого. Но надеюсь, что в клубном футболе Месси ещe будет себя проявлять. Сейчас всe забивает и забивает в МЛС.

Талант от бога, он превзошeл всех игроков, которых мы когда-либо видели. В том числе и Марадону – Месси на порядок сильнее.

Месси – человек, который всегда всe делал правильно и в интересах футбола. Почувствовал, что «ПСЖ» – не его команда, и ушeл.

Так же и сегодня. Он понял, что пришло время уходить из сборной Аргентины, и сделал это», – заявил Сeмин.