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Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси

31 августа, 21:32

Российский тренер Юрий Семин высказался об уходе Лионеля Месси из сборной Аргентины.

Он объявил о завершении международной карьеры в 39 лет.

«Лучше карьеры в футболе не было ни у кого. Но надеюсь, что в клубном футболе Месси ещe будет себя проявлять. Сейчас всe забивает и забивает в МЛС.

Талант от бога, он превзошeл всех игроков, которых мы когда-либо видели. В том числе и Марадону – Месси на порядок сильнее.

Месси – человек, который всегда всe делал правильно и в интересах футбола. Почувствовал, что «ПСЖ» – не его команда, и ушeл.

Так же и сегодня. Он понял, что пришло время уходить из сборной Аргентины, и сделал это», – заявил Сeмин.

  • Месси выступал за аргентинскую сборную с 2005 по 2026 год.
  • Он забил 125 голов в 207 матчах – это второй результат в истории среди бомбардиров национальных команд.
  • В составе «альбиселесте» форвард выиграл ЧМ-2022, два Кубка Америки (2021, 2024) и Финалиссиму (2022).

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Источник: «Чемпионат»
США. МЛС Чемпионат мира Интер Майами Аргентина Месси Лионель Семин Юрий
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