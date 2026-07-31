ФИФА прояснила ситуацию с продажей части прав на ЧМ

ФИФА заявила, что FIFA Forward Enterprise (FFE) не будет создана без поддержки национальных футбольных ассоциаций.

Новая коммерческая структура может быть создана для продажи части прав на чемпионат мира.

«Уважаем отзывы и обеспокоенность, высказанные публично, и подтверждаем нашу приверженность открытым и демократическим консультациям.

Наш запланированный процесс консультаций был сорван неверными сообщениями в СМИ. Мы продолжим эти консультации, чтобы гарантировать: каждая ассоциация ФИФА сможет выразить свое мнение, основываясь на фактах.

FFE была предложена исключительно для того, чтобы все ассоциации ФИФА имели возможность получить значимую долю в коммерческом использовании футбола в своих странах и чтобы это не происходило за счет духа, управления ФИФА или самого футбола.

Никто не продает футбол. ФИФА никогда не стала бы рассматривать такое предложение.

Каждый имеет право выразить свое несогласие и запросить дополнительные разъяснения, но ни одна организация не может претендовать на то, чтобы представлять все 211 ассоциаций по всему миру. Всем ассоциациям должно быть предоставлено право ознакомиться с предложением и высказать мнение относительно своего будущего. Таковы демократические принципы ФИФА.

Согласно предложению, FFE передаст коммерческую и операционную деятельность ФИФА по организации мероприятий в дочернюю организацию, которая будет принадлежать ФИФА и контролироваться ею на постоянной основе.

Созданная коммерческая ценность будет распределена между всеми 211 ассоциациями, что позволит каждой осуществлять значимые инвестиции в футбол в своих странах.

Согласно предложению, каждая ассоциация получит 20 миллионов долларов из Фонда развития футбола ФИФА в течение следующих четырех лет (с 2027 по 2030 год), независимо от ее индивидуальной поддержки.

Это увеличенное финансирование будет поступать из дополнительных доходов, полученных FFE за счет более эффективного управления коммерческой деятельностью ФИФА, в интересах всех ассоциаций.

Программа FIFA Fast Forward – это единовременное финансирование развития в размере дополнительных 20 миллионов долларов на каждую ассоциацию. Участие в ней будет полностью добровольным для всех ассоциаций в случае принятия предложения о программе FFE и будет финансироваться за счет внешних инвестиций без передачи контроля или изменения структуры управления ФИФА каким-либо образом.

Без поддержки большинства ассоциаций коммерческая деятельность ФИФА останется неизменной. Программа FFE не будет создана. Эти компоненты представляют собой отправную точку процесса консультаций и открыты для обсуждения в рамках этого процесса. Это может включать одобрение, отклонение или изменение в полном объеме или частично.

В основе предложения о программе FFE лежат следующие принципы: беспрецедентное финансирование развития, поистине глобальное владение коммерческими возможностями нашего вида спорта и полное самоопределение посредством демократического процесса для всех ассоциаций», – говорится в заявлении ФИФА.