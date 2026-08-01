Боярский ответил, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2026

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский уверен, что национальная сборная провалилась бы на минувшем чемпионате мира в случае своего участия.
– Как вы думаете, окажись сборная России на этом чемпионате мира, до какой стадии смогла бы дойти?
– Ни до какой... Это исключено. Наша сборная не вышла бы даже в 1/8 финала. Посидели бы в группе, поучились. Рановато нам.
Нет оснований для более удачного выступления: ни тренера мирового масштаба, ни игроков. Какие, например, есть во Франции и Испании.
– Разве у сборной сейчас нет достойных лидеров?
– Таких, которые выходили бы за рамки страны, нет.
– А как же Головин и Сафонов?
– Можно говорить все что угодно. Но мое мнение такое.
– О Карпине вы тоже невысокого мнения?
– Он делает свое дело, старается вывести команду в лидеры. Но нет ни материалов, ни красок, ни кисти, чтобы нарисовать ту картину, которую мы представляем.
- В 2026 году на чемпионате мира впервые выступили 48 команд.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- С тех пор национальная команда РФ проводит только товарищеские матчи.