Боярский ответил, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2026

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский уверен, что национальная сборная провалилась бы на минувшем чемпионате мира в случае своего участия.

– Как вы думаете, окажись сборная России на этом чемпионате мира, до какой стадии смогла бы дойти?

– Ни до какой... Это исключено. Наша сборная не вышла бы даже в 1/8 финала. Посидели бы в группе, поучились. Рановато нам.

Нет оснований для более удачного выступления: ни тренера мирового масштаба, ни игроков. Какие, например, есть во Франции и Испании.

– Разве у сборной сейчас нет достойных лидеров?

– Таких, которые выходили бы за рамки страны, нет.

– А как же Головин и Сафонов?

– Можно говорить все что угодно. Но мое мнение такое.

– О Карпине вы тоже невысокого мнения?

– Он делает свое дело, старается вывести команду в лидеры. Но нет ни материалов, ни красок, ни кисти, чтобы нарисовать ту картину, которую мы представляем.