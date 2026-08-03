Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино

В Белом доме рассказали о желании президента США Дональда Трампа сохранить Джанни Инфантино во главе ФИФА.

Сообщалось, что швейцарский функционер попросит Трампа о поддержке на ближайших выборах президента ФИФА.

У него возникли проблемы с влиятельными футбольными ассоциациями после попытки продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.

«Джанни очень помог нам провести лучший чемпионат мира в истории. Он очень нравится президенту. Я уверен, что президент сделает все возможное, чтобы помочь ему.

Я не думаю, что президент изменит свое мнение о нем, потому что он верен своим союзникам. Джанни принес чемпионат мира Соединенным Штатам. Мы ценим это», – заявил неназванный высокопоставленный чиновник из администрации Трампа.