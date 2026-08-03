Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино

В Белом доме рассказали о желании президента США Дональда Трампа сохранить Джанни Инфантино во главе ФИФА.
Сообщалось, что швейцарский функционер попросит Трампа о поддержке на ближайших выборах президента ФИФА.
У него возникли проблемы с влиятельными футбольными ассоциациями после попытки продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.
«Джанни очень помог нам провести лучший чемпионат мира в истории. Он очень нравится президенту. Я уверен, что президент сделает все возможное, чтобы помочь ему.
Я не думаю, что президент изменит свое мнение о нем, потому что он верен своим союзникам. Джанни принес чемпионат мира Соединенным Штатам. Мы ценим это», – заявил неназванный высокопоставленный чиновник из администрации Трампа.
- Инфантино стал президентом ФИФА 26 февраля 2016 года.
- В 2019-м его переизбрали на второй срок, в 2023-м – на третий.
- Новые выборы запланированы на март 2027 года.
Источник: The Telegraph