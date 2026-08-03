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  • Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино

Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино

Вчера, 20:50
1

В Белом доме рассказали о желании президента США Дональда Трампа сохранить Джанни Инфантино во главе ФИФА.

Сообщалось, что швейцарский функционер попросит Трампа о поддержке на ближайших выборах президента ФИФА.

У него возникли проблемы с влиятельными футбольными ассоциациями после попытки продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.

«Джанни очень помог нам провести лучший чемпионат мира в истории. Он очень нравится президенту. Я уверен, что президент сделает все возможное, чтобы помочь ему.

Я не думаю, что президент изменит свое мнение о нем, потому что он верен своим союзникам. Джанни принес чемпионат мира Соединенным Штатам. Мы ценим это», – заявил неназванный высокопоставленный чиновник из администрации Трампа.

  • Инфантино стал президентом ФИФА 26 февраля 2016 года.
  • В 2019-м его переизбрали на второй срок, в 2023-м – на третий.
  • Новые выборы запланированы на март 2027 года.

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Источник: The Telegraph
Чемпионат мира Инфантино Джанни
Комментарии (1)
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VVM1964
1785784860
Выборы в марте 2027 - за это время Трамп может раз сто поменять мнение 🤣
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