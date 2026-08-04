Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!

Лето в разгаре. В июле мы не только наслаждались шикарными решающими матчами чемпионата мира-2026 и приятным солнцем, но также прогнозировали футбольные игры в нашем «Конкурсе прогнозов». После хороших размышлений пришла пора подвести итоги и наградить самых удачливых.

Позади десятки матчей, тысячи прогнозов, множество побед и поражений. Поздравим тех, кто преуспел больше других.

Главное, на что следует обратить внимание, – это драма, случившаяся в последнем туре сезона. Именно тогда был определен победитель. Почти весь сезон лидерство удерживал FROLL007, но упустил его в последний день. «Виновный» – безумный участник с ником ЯНикПоменял. Он расшатал всю систему. Как? Смотрим скрин.

Эта лесенка на 500 тысяч баллов принесла безумцу блестящую победу. Мы поражены проницательностью и везением. Такие триумфы – в историю. Наши огромные поздравления!

Если вы устали удивляться, то не надо. Удивления на этом не заканчиваются. Знаете, что еще не менее поразительно? ЯНикПоменял добился победы во втором сезоне подряд! А-а-а. От такого можно слететь с катушек.

Итак, лучшие по итогам июля.

1. ЯНикПоменял – 646 266 баллов.

2. FROLL007 – 540 109.

3. bashnat013 – 526 102

4. martik505 – 466 429.

5. злой татарин 74 – 458 895.

В качестве приза пятерка лучших получает очки в рейтинг на сайте. От 5000 для ЯНикПоменял до 1000 для злой татарин 74.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к августовскому сезону. Что нас ждет? Разгон РПЛ, Первой лиги и множество других турниров.

Обратим внимание, что мы провели большую техническую оптимизацию «Конкурса». Теперь все ставки принимаются быстро, а страница матчей прогружается быстро. Надеемся, что вы это прочувствовали.

Спасибо за внимание.