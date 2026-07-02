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  • Итоги июньского сезона «Конкурса прогнозов»: победителем стал участник с интересным ником

Итоги июньского сезона «Конкурса прогнозов»: победителем стал участник с интересным ником

Вчера, 00:59
15

Лето в разгаре. В июне мы не только наслаждались шикарными матчами чемпионата мира-2026 и приятным солнцем, но также прогнозировали футбольные игры в нашем «Конкурсе прогнозов». После хороших размышлений пришла пора подвести итоги и наградить самых удачливых.

Позади десятки матчей, тысячи прогнозов, множество побед и поражений. Поздравим тех, кто преуспел больше других.

Набор баллов в минувшем сезоне вновь не поразил воображение. О пробитом кем-либо миллионе нет и речи. Победитель не дошел даже до 500 тысяч. Это говорит о чем? О том, что июнь по матчам получился более непредсказуемым и сложным для прогнозирования. Особенности чемпионата мира.

Зато была плотность и напряженность. Титул лучшего в месяце получает участник ЯНикПоменял. На 77 тысяч от него отстал Veron_HS – завсегдатай «Конкурса».

Топ-5 получилась новой относительно прошлого сезона. Итак, лучшие по итогам июня.

1. ЯНикПоменял – 457 245 баллов.

2. Veron_HS – 380 931.

3. Abbey Road – 315 930.

4. Skull_Boy – 249 359.

5. Сержтир – 240 334.

В качестве приза пятерка лучших получает очки в рейтинг на сайте. От 5000 для ЯНикПоменял до 1000 для Сержтир.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к июльскому сезону. Что нас ждет? Решающие матчи чемпионата мира, старт российского сезона. Праздник!

Обратим внимание, что мы провели большую техническую оптимизацию «Конкурса». Теперь все ставки принимаются быстро, а страница матчей прогружается быстро. Надеемся, что вы это прочувствовали.

Спасибо за внимание.

Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (15)
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Император 1
1782896988
Поздравляю победителей. Сам долго шёл на 4-5 месте, но не удержался, очень жёсткая конкуренция была)
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Цугундeр
1782907067
Поздравления! Зы. Верните Января69 и будет вам и рейтинг и рекорды!) Ну и (правда)) инвективный креатив. Куда без него.?)
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vick-north-west
1782917399
Странно. В этот раз нет в числе победителей антиспартаковцев - Рыло свина, Боров мясной, свинолёт и тд
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Император Бомжей
1782920819
Как то раз приходит в зоомагазин Сильный мозг и просит собаку! Продавец ему говорит, какую породу? Сильный мозг отвечает: мне *******, под мостом!
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val69
1782929758
Поздравляю, конечно.. Но, Ник еитпанутый..
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boris63
1782944708
Ваша оптимизация впрок не пошла, второй тур не открывается. Хотя видно, что многие уже поставили.
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