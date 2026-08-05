«Зенит» может купить хавбека «Флуминенсе» Геркулеса

«Зенит» заинтересовался опорным полузащитником «Флуминенсе» Геркулесом Насименту Перейрой.

Пока питерцы не контактировали с клубом из Рио-де-Жанейро, но переговоры могут начаться в ближайшие дни.

В январе прошлого года «Флуминенсе» купил 70% прав на хавбека у «Форталезы» за 4,55 миллиона евро.

«Зенит» обратил внимание на Геркулеса после того, как Данило из «Ботафого» отказался ехать в Россию.