«Зенит» может купить хавбека «Флуминенсе» Геркулеса

«Зенит» заинтересовался опорным полузащитником «Флуминенсе» Геркулесом Насименту Перейрой.
Пока питерцы не контактировали с клубом из Рио-де-Жанейро, но переговоры могут начаться в ближайшие дни.
В январе прошлого года «Флуминенсе» купил 70% прав на хавбека у «Форталезы» за 4,55 миллиона евро.
«Зенит» обратил внимание на Геркулеса после того, как Данило из «Ботафого» отказался ехать в Россию.
- 25-летний Геркулес в этом году провел за «Флуминенсе» 31 матч, забил 4 гола.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до конца 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 15 миллионов евро.
Источник: Globo