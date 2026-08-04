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  • Радимов поддержал Соболева, объявившего бойкот СМИ из-за сына

Радимов поддержал Соболева, объявившего бойкот СМИ из-за сына

Вчера, 19:30
9

Владислав Радимов сказал, что с пониманием относится к позиции Александра Соболева.

Нападающий объявил о бойкоте СМИ и «недоблогеров» из-за публикаций о его сыне.

  • Стало известно, что Соболев-младший поступил в академию «Зенита».
  • Ранее мальчик негативно высказывался о петербургском клубе.
  • СМИ обратили на это внимание – Соболеву и его жене такая подача информации не понравилась.

«В свое время я проходил через похожую историю, когда целый стадион близкого человека оскорблял. Хотел уйти с поля и так бы, наверное, и сделал, если бы Егор Титов не остановил всю эту грязь.

Сейчас история другая, но я прекрасно понимаю Александра Соболева. Да, все видели, что говорил его сын. Но это же ребенок.

У нас взрослые, бывают, клянутся в любви одной команде, а потом переходят в другую. А тут совсем маленький мальчишка.

Выливать грязь на него и пытаться на этом играть – это низко. Таким людям хочу сказать – не занимайтесь фигней.

Понимаю, что можно по‑разному пытаться привлекать к себе внимание, но не за счет же детей. Очень мерзкая история.

Саше же Соболеву, мне кажется, стоит быть выше всего этого. То, что он обратил внимание на это, – молодец.

А дальше просто не замечаешь этих людей и едешь дальше. Дураков в жизни хватает, надо просто обходить их стороной», – заявил Радимов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Радимов Владислав
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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gennadiy
1785861724
Этому Саше Соболеву , прежде всего нужно самому быть Человеком, а уж потом на других кивать.Сам провокатор ещё тот...
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Интерес
1785862584
Дурак сказал правду про дураков. Умные родители детей предостерегают от необдуманных поступков и слов.Если сами этим не грешат.Так что Соболев прав, с одной стороны, но это оторвано от контекста его личной околофутбольной истории.
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KayGo
1785863241
Хейтить ребёнка, который ничего ещё в этой жизни не понимает, последнее дело!
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subbotaspartak
1785863291
Я не в теме, но какой клуб выбирать пацану сыну футболиста?
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...уефан
1785864372
...присоединись к бойкоту! Народ отдохнёт от вас двоих, займись своими непосредственными обязанностями в клубе...
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R_a_i_n
1785866423
Радимов и Соболев - Сифон и Борода))
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