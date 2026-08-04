Радимов поддержал Соболева, объявившего бойкот СМИ из-за сына

Владислав Радимов сказал, что с пониманием относится к позиции Александра Соболева.

Нападающий объявил о бойкоте СМИ и «недоблогеров» из-за публикаций о его сыне.

Стало известно, что Соболев-младший поступил в академию «Зенита».

Ранее мальчик негативно высказывался о петербургском клубе.

СМИ обратили на это внимание – Соболеву и его жене такая подача информации не понравилась.

«В свое время я проходил через похожую историю, когда целый стадион близкого человека оскорблял. Хотел уйти с поля и так бы, наверное, и сделал, если бы Егор Титов не остановил всю эту грязь.

Сейчас история другая, но я прекрасно понимаю Александра Соболева. Да, все видели, что говорил его сын. Но это же ребенок.

У нас взрослые, бывают, клянутся в любви одной команде, а потом переходят в другую. А тут совсем маленький мальчишка.

Выливать грязь на него и пытаться на этом играть – это низко. Таким людям хочу сказать – не занимайтесь фигней.

Понимаю, что можно по‑разному пытаться привлекать к себе внимание, но не за счет же детей. Очень мерзкая история.

Саше же Соболеву, мне кажется, стоит быть выше всего этого. То, что он обратил внимание на это, – молодец.

А дальше просто не замечаешь этих людей и едешь дальше. Дураков в жизни хватает, надо просто обходить их стороной», – заявил Радимов.