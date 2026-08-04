Соболев объявил о бойкоте СМИ и «недоблогеров»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев выступил с эмоциональным обращением.

«Вы можете говорить, писать, оскорблять МЕНЯ! Но трогать мою семью я никому никогда не позволю. Все СМИ и недоблогеры, которые сейчас хайпуют! Хайпуйте! Больше в микст-зоне я не скажу не слова! Больше не одного интервью. Если вы не уважаете меня, я не уважаю вас. У меня все!» – написал Соболев.