Соболев объявил о бойкоте СМИ и «недоблогеров»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев выступил с эмоциональным обращением.
«Вы можете говорить, писать, оскорблять МЕНЯ! Но трогать мою семью я никому никогда не позволю. Все СМИ и недоблогеры, которые сейчас хайпуют! Хайпуйте! Больше в микст-зоне я не скажу не слова! Больше не одного интервью. Если вы не уважаете меня, я не уважаю вас. У меня все!» – написал Соболев.
- Ранее стало известно, что сын Александр Соболева Сергей поступил в академию «Зенита», о котором ранее негативно высказывался.
- 29-летний Александр Соболев в этом сезоне провел за клуб 3 матча, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
Источник: телеграм-канал Sobolev7