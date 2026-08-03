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  • Даку отказали в статусе легенды «Рубина»: «Зачем его подбрасывать?»

Даку отказали в статусе легенды «Рубина»: «Зачем его подбрасывать?»

Вчера, 23:39

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о том, как футболисты «Рубина» попрощались с Мирлиндом Даку после выигранного матча с «Акроном» (2:1).

В ближайшее время ожидается переход нападающего в «Спартак» за 11 миллионов евро (около 1 миллиарда рублей).

– Даку сразу после игры попрощался с «Рубином» на поле.

– Это было очень трогательно – слезы, подбрасывания. Что это? Они радовались, что придет 11 миллионов за него и заплатят бонус?

– Он один из лучших бомбардиров в истории клуба.

– Он не легенда клуба.

– Что такое «легенда клуба» для вас?

– Хотя бы какой-то трофей взял для клуба.

– Если вы не играете в топ-клубах, то не можете ничего выиграть.

Зачем его тогда подбрасывать? Нужно хотя бы что-то выиграть, чтобы радоваться.

Окей, Даку легенда клуба, который ничего не выиграл и мало играл.

Если бы у «Рубина» не было побед, то продать футболиста за 11 миллионов было бы хорошей историей. Но у них были победы.

  • В прошлом сезоне Даку отличился 11 голами в 29 матчах.
  • Он забил в обоих стартовых турах нового сезона РПЛ.
  • 28-летний албанец выступал за «Рубин» с 2023 года.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Рубин Даку Мирлинд Гурцкая Тимур
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