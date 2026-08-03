Даку отказали в статусе легенды «Рубина»: «Зачем его подбрасывать?»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о том, как футболисты «Рубина» попрощались с Мирлиндом Даку после выигранного матча с «Акроном» (2:1).

В ближайшее время ожидается переход нападающего в «Спартак» за 11 миллионов евро (около 1 миллиарда рублей).

– Даку сразу после игры попрощался с «Рубином» на поле.

– Это было очень трогательно – слезы, подбрасывания. Что это? Они радовались, что придет 11 миллионов за него и заплатят бонус?

– Он один из лучших бомбардиров в истории клуба.

– Он не легенда клуба.

– Что такое «легенда клуба» для вас?

– Хотя бы какой-то трофей взял для клуба.

– Если вы не играете в топ-клубах, то не можете ничего выиграть.

– Зачем его тогда подбрасывать? Нужно хотя бы что-то выиграть, чтобы радоваться.

Окей, Даку легенда клуба, который ничего не выиграл и мало играл.

Если бы у «Рубина» не было побед, то продать футболиста за 11 миллионов было бы хорошей историей. Но у них были победы.