Даку стал вторым лучшим бомбардиром «Рубина» в РПЛ

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку забил «Акрону» во втором туре чемпионата России-2026/27.

Для него это 37-й забитый мяч в составе казанской команды в РПЛ.

Албанец вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба в рамках Премьер-лиги.

Столько же голов в активе Алехандро Домингеса. Больше лишь у Гекдениза Карадениза.