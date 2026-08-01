Даку стал вторым лучшим бомбардиром «Рубина» в РПЛ

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку забил «Акрону» во втором туре чемпионата России-2026/27.
Для него это 37-й забитый мяч в составе казанской команды в РПЛ.
Албанец вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба в рамках Премьер-лиги.
Столько же голов в активе Алехандро Домингеса. Больше лишь у Гекдениза Карадениза.
- Гекдениз Карадениз – 39 голов в 226 матчах РПЛ;
- Мирлинд Даку – 37 голов в 80 матчах РПЛ;
- Алехандро Домингес – 37 голов в 86 матчах РПЛ;
- Александр Бухаров – 33 гола в 92 матчах РПЛ;
- Кристиан Нобоа – 24 гола в 24 матчах РПЛ.
Источник: Opta