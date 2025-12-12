Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Кристиан Нобоа
Кристиан Нобоа
Завершил карьеру
8 апреля 1985 (41), Гуаякиль
#16 | Полузащитник
183 см | 75 кг
Эквадор
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Нобоа рассказал о прозвище Кокорина после драки в «Кофемании»
13 июля
1
Нобоа прокомментировал выход Эквадора в плей-офф ЧМ-2026
26 июня
Нобоа выбрал самый счастливый момент в российской карьере
25 марта
Экс-футболист пяти клубов РПЛ рассказал о пристрастии к алкоголю
13 марта
1
Нобоа объяснил «очень сильное» падение уровня РПЛ
7 марта
2
3-кратный чемпион России объявил о завершении карьеры
1 марта
Нобоа – о Манчини в «Зените»: «Никто не воспринимал его как главного тренера»
28 февраля
1
«Мои самые большие премиальные»: стало известно, сколько получили игроки «Рубина» за победу над «Барсой»
28 февраля
2
На матче «Сочи» – «Спартак» будет большой гость
21 февраля
4
Экс-футболист пяти клубов РПЛ будет продавать в России «Кофе царя»
5 января
2
Топ-3 легионера в истории РПЛ по версии Кирьякова
2025.12.12 11:04
4
Нобоа объяснил, почему Карпин подходит «Динамо»
2025.10.29 01:10
Нобоа назвал самый популярный клуб России
2025.07.29 17:51
5
Нобоа отреагировал на упущенное чемпионство «Зенита»
2025.05.29 09:33
2
Нобоа: «Чемпионство «Краснодара» – это хорошо для «Зенита»
2025.05.25 22:28
1
Нобоа уверен в чемпионстве «Зенита»
2025.05.24 14:23
Нобоа планирует вернуться в Россию
2024.12.10 10:19
5
Нобоа перечислил команды РПЛ, за которыми он следит
2024.10.10 12:00
Нобоа: «Я очень сильно скучаю по России»
2024.10.10 00:12
3
Экс-игрок «Рубина» поделился мнением о Нобоа
2024.06.22 06:23
Нобоа ответил, смог бы он прожить в России на 100 тысяч рублей в месяц
2024.04.30 18:04
4
Нобоа: «Конечно, «Сочи» – это «Зенит-2»
2024.04.30 17:17
10
Нобоа объяснил, почему покинул Россию после 17 лет в РПЛ
2024.04.30 15:39
35
Нобоа назвал Заболотного лучшим форвардом России: «Легендарный нападающий»
2024.04.30 09:45
10
Орлов рассказал, как «Сочи» будет использовать Сутормина
2024.02.16 09:12
Президент «Сочи» сообщил о договоренности с Нобоа
2024.02.09 18:30
Нобоа назвал лучшего тренера в своей карьере
2024.02.05 14:20
1
Нобоа объяснил отъезд из России
2024.02.05 10:03
3
Нобоа выделил самые яркие моменты российской карьеры
2024.02.04 11:14
Нобоа раскрыл свою ситуацию с получением паспорта России
2024.02.01 17:27
2
1
2
3
4
5
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
Видео
Корнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
1
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
5
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
1
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
2
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+