Нобоа: «Чемпионство «Краснодара» – это хорошо для «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа видит позитив в чемпионстве «Краснодара».

«Чемпионство «Краснодара»? Это хорошо для «Зенита». Хорошо, что есть соперник, который тоже может выиграть чемпионат. Когда ты побеждаешь так много, как «Зенит», бывает, опускаются руки.

Мотивации не хватает? Я думаю, да. Каждый год они знали, что будут выигрывать. А сейчас – наоборот. «Краснодар» выиграл чемпионат – это хорошо и для них, а «Зенит» будет сильнее», – сказал Нобоа.