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  • Нобоа: «Чемпионство «Краснодара» – это хорошо для «Зенита»

Нобоа: «Чемпионство «Краснодара» – это хорошо для «Зенита»

Сегодня, 22:28
1

Бывший полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа видит позитив в чемпионстве «Краснодара».

«Чемпионство «Краснодара»? Это хорошо для «Зенита». Хорошо, что есть соперник, который тоже может выиграть чемпионат. Когда ты побеждаешь так много, как «Зенит», бывает, опускаются руки.

Мотивации не хватает? Я думаю, да. Каждый год они знали, что будут выигрывать. А сейчас – наоборот. «Краснодар» выиграл чемпионат – это хорошо и для них, а «Зенит» будет сильнее», – сказал Нобоа.

  • «Краснодар» впервые в истории взял титул.
  • Прервалась 6-летняя гегемония «Зенита».
  • Новый сезон стартует в середине июля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Эквадор. Серия А Зенит Краснодар Нобоа Кристиан
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1748202029
...для российского футбола.
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