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Эквадор. Серия А 2024. 1 тур Таблица ЛДУ - : - Макара Не начался Дельфин - : - Индепендьенте дель Валле Не начался Депортиво - : - Эмелек Не начался Барселона - : - Имбабура Не начался Универсидад Католика - : - Эль Насьональ Не начался Мушук Руна - : - Либертад Лоха Не начался Текнико Университарио - : - Кумбая Не начался Аукас - : - Оренсе Не начался

Эквадор. Серия А 2024. 2 тур Таблица Оренсе - : - Депортиво Не начался Имбабура - : - Дельфин Не начался Индепендьенте дель Валле - : - Барселона Не начался Эмелек - : - Мушук Руна Не начался Либертад Лоха - : - Универсидад Католика Не начался Кумбая - : - ЛДУ Не начался Аукас - : - Текнико Университарио Не начался Макара - : - Эль Насьональ Не начался

Эквадор. Серия А 2024. 3 тур Таблица Индепендьенте дель Валле - : - Кумбая Не начался Барселона - : - Оренсе Не начался Макара - : - Либертад Лоха Не начался ЛДУ - : - Аукас Не начался Универсидад Католика - : - Депортиво Не начался Мушук Руна - : - Имбабура Не начался Дельфин - : - Текнико Университарио Не начался Эль Насьональ - : - Эмелек Не начался

Эквадор. Серия А 2024. 4 тур Таблица Текнико Университарио - : - Индепендьенте дель Валле Не начался Депортиво - : - Макара Не начался Кумбая - : - Мушук Руна Не начался Эмелек - : - Дельфин Не начался Оренсе - : - Имбабура Не начался Универсидад Католика - : - Барселона Не начался Аукас - : - Эль Насьональ Не начался Либертад Лоха - : - ЛДУ Не начался

Эквадор. Серия А 2024. 5 тур Таблица Оренсе - : - Эмелек Не начался Барселона - : - ЛДУ Не начался Мушук Руна - : - Универсидад Католика Не начался Индепендьенте дель Валле - : - Аукас Не начался Имбабура - : - Кумбая Не начался Текнико Университарио - : - Макара Не начался Эль Насьональ - : - Депортиво Не начался Дельфин - : - Либертад Лоха Не начался

Эквадор. Серия А 2024. 6 тур Таблица Макара - : - Барселона Не начался Мушук Руна - : - Аукас Не начался Эмелек - : - Индепендьенте дель Валле Не начался Кумбая - : - Эль Насьональ Не начался Либертад Лоха - : - Текнико Университарио Не начался Депортиво - : - Дельфин Не начался Универсидад Католика - : - Оренсе Не начался ЛДУ - : - Имбабура Не начался

Эквадор. Серия А 2024. 7 тур Таблица Текнико Университарио - : - Эмелек Не начался Эль Насьональ - : - ЛДУ Не начался Дельфин - : - Универсидад Католика Не начался Аукас - : - Кумбая Не начался Имбабура - : - Макара Не начался Оренсе - : - Мушук Руна Не начался Барселона - : - Депортиво Не начался Индепендьенте дель Валле - : - Либертад Лоха Не начался

Эквадор. Серия А 2024. 8 тур Таблица Либертад Лоха - : - Барселона Не начался Депортиво - : - Аукас Не начался Универсидад Католика - : - Индепендьенте дель Валле Не начался Эмелек - : - Кумбая Не начался Мушук Руна - : - Текнико Университарио Не начался ЛДУ - : - Дельфин Не начался Макара - : - Оренсе Не начался Эль Насьональ - : - Имбабура Не начался

Эквадор. Серия А 2024. 9 тур Таблица Аукас - : - Эмелек Не начался Оренсе - : - ЛДУ Не начался Имбабура - : - Универсидад Католика Не начался Барселона - : - Эль Насьональ Не начался Дельфин - : - Макара Не начался Индепендьенте дель Валле - : - Мушук Руна Не начался Текнико Университарио - : - Депортиво Не начался Кумбая - : - Либертад Лоха Не начался

Эквадор. Серия А 2024. 10 тур Таблица Эмелек - : - Барселона Не начался Макара - : - Аукас Не начался Имбабура - : - Индепендьенте дель Валле Не начался Универсидад Католика - : - Кумбая Не начался ЛДУ - : - Текнико Университарио Не начался Депортиво - : - Мушук Руна Не начался Эль Насьональ - : - Дельфин Не начался Либертад Лоха - : - Оренсе Не начался

Эквадор. Серия А 2024. 11 тур Таблица Дельфин - : - Барселона Не начался Мушук Руна - : - ЛДУ Не начался Эмелек - : - Универсидад Католика Не начался Оренсе - : - Эль Насьональ Не начался Кумбая - : - Макара Не начался Индепендьенте дель Валле - : - Депортиво Не начался Аукас - : - Либертад Лоха Не начался Текнико Университарио - : - Имбабура Не начался

Эквадор. Серия А 2024. 12 тур Таблица ЛДУ - : - Эмелек Не начался Барселона - : - Аукас Не начался Эль Насьональ - : - Индепендьенте дель Валле Не начался Депортиво - : - Кумбая Не начался Универсидад Католика - : - Текнико Университарио Не начался Макара - : - Мушук Руна Не начался Дельфин - : - Оренсе Не начался Имбабура - : - Либертад Лоха Не начался

Эквадор. Серия А 2024. 13 тур Таблица Кумбая - : - Барселона Не начался Индепендьенте дель Валле - : - ЛДУ Не начался Аукас - : - Универсидад Католика Не начался Либертад Лоха - : - Эль Насьональ Не начался Эмелек - : - Макара Не начался Мушук Руна - : - Дельфин Не начался Текнико Университарио - : - Оренсе Не начался Депортиво - : - Имбабура Не начался

Эквадор. Серия А 2024. 14 тур Таблица Имбабура - : - Эмелек Не начался ЛДУ - : - Универсидад Католика Не начался Дельфин - : - Аукас Не начался Макара - : - Индепендьенте дель Валле Не начался Оренсе - : - Кумбая Не начался Барселона - : - Текнико Университарио Не начался Эль Насьональ - : - Мушук Руна Не начался Либертад Лоха - : - Депортиво Не начался

Эквадор. Серия А 2024. 15 тур Таблица Мушук Руна - : - Барселона Не начался Депортиво - : - ЛДУ Не начался Текнико Университарио - : - Эль Насьональ Не начался Универсидад Католика - : - Макара Не начался Кумбая - : - Дельфин Не начался Индепендьенте дель Валле - : - Оренсе Не начался Эмелек - : - Либертад Лоха Не начался Аукас - : - Имбабура Не начался

Эквадор. Серия А 2024. 1 тур Таблица Имбабура - : - Барселона Не начался Макара - : - ЛДУ Не начался Эль Насьональ - : - Универсидад Католика Не начался Оренсе - : - Аукас Не начался Кумбая - : - Текнико Университарио Не начался Либертад Лоха - : - Мушук Руна Не начался Индепендьенте дель Валле - : - Дельфин Не начался Эмелек - : - Депортиво Не начался

Эквадор. Серия А 2024. 2 тур Таблица Мушук Руна - : - Эмелек Не начался Текнико Университарио - : - Аукас Не начался Барселона - : - Индепендьенте дель Валле Не начался ЛДУ - : - Кумбая Не начался Эль Насьональ - : - Макара Не начался Депортиво - : - Оренсе Не начался Универсидад Католика - : - Либертад Лоха Не начался Дельфин - : - Имбабура Не начался

Эквадор. Серия А 2024. 3 тур Таблица Оренсе - : - Барселона Не начался Аукас - : - ЛДУ Не начался Депортиво - : - Универсидад Католика Не начался Кумбая - : - Индепендьенте дель Валле Не начался Эмелек - : - Эль Насьональ Не начался Либертад Лоха - : - Макара Не начался Имбабура - : - Мушук Руна Не начался Текнико Университарио - : - Дельфин Не начался

Эквадор. Серия А 2024. 4 тур Таблица Дельфин - : - Эмелек Не начался Барселона - : - Универсидад Католика Не начался Эль Насьональ - : - Аукас Не начался Мушук Руна - : - Кумбая Не начался Индепендьенте дель Валле - : - Текнико Университарио Не начался Имбабура - : - Оренсе Не начался Макара - : - Депортиво Не начался ЛДУ - : - Либертад Лоха Не начался

Эквадор. Серия А 2024. 5 тур Таблица ЛДУ - : - Барселона Не начался Аукас - : - Индепендьенте дель Валле Не начался Депортиво - : - Эль Насьональ Не начался Макара - : - Текнико Университарио Не начался Универсидад Католика - : - Мушук Руна Не начался Либертад Лоха - : - Дельфин Не начался Эмелек - : - Оренсе Не начался Кумбая - : - Имбабура Не начался

Эквадор. Серия А 2024. 6 тур Таблица Индепендьенте дель Валле - : - Эмелек Не начался Имбабура - : - ЛДУ Не начался Оренсе - : - Универсидад Католика Не начался Эль Насьональ - : - Кумбая Не начался Барселона - : - Макара Не начался Аукас - : - Мушук Руна Не начался Дельфин - : - Депортиво Не начался Текнико Университарио - : - Либертад Лоха Не начался

Эквадор. Серия А 2024. 7 тур Таблица Депортиво - : - Барселона Не начался Кумбая - : - Аукас Не начался Либертад Лоха - : - Индепендьенте дель Валле Не начался ЛДУ - : - Эль Насьональ Не начался Эмелек - : - Текнико Университарио Не начался Универсидад Католика - : - Дельфин Не начался Мушук Руна - : - Оренсе Не начался Макара - : - Имбабура Не начался

Эквадор. Серия А 2024. 8 тур Таблица Кумбая - : - Эмелек Не начался Дельфин - : - ЛДУ Не начался Индепендьенте дель Валле - : - Универсидад Католика Не начался Имбабура - : - Эль Насьональ Не начался Оренсе - : - Макара Не начался Текнико Университарио - : - Мушук Руна Не начался Аукас - : - Депортиво Не начался Барселона - : - Либертад Лоха Не начался

Эквадор. Серия А 2024. 9 тур Таблица Эль Насьональ - : - Барселона Не начался Эмелек - : - Аукас Не начался Мушук Руна - : - Индепендьенте дель Валле Не начался Либертад Лоха - : - Кумбая Не начался Депортиво - : - Текнико Университарио Не начался Макара - : - Дельфин Не начался ЛДУ - : - Оренсе Не начался Универсидад Католика - : - Имбабура Не начался

Эквадор. Серия А 2024. 10 тур Таблица Барселона - : - Эмелек Не начался Текнико Университарио - : - ЛДУ Не начался Кумбая - : - Универсидад Католика Не начался Дельфин - : - Эль Насьональ Не начался Аукас - : - Макара Не начался Мушук Руна - : - Депортиво Не начался Оренсе - : - Либертад Лоха Не начался Индепендьенте дель Валле - : - Имбабура Не начался

Эквадор. Серия А 2024. 11 тур Таблица Универсидад Католика - : - Эмелек Не начался Либертад Лоха - : - Аукас Не начался Депортиво - : - Индепендьенте дель Валле Не начался Макара - : - Кумбая Не начался Имбабура - : - Текнико Университарио Не начался ЛДУ - : - Мушук Руна Не начался Барселона - : - Дельфин Не начался Эль Насьональ - : - Оренсе Не начался

Эквадор. Серия А 2024. 12 тур Таблица Аукас - : - Барселона Не начался Эмелек - : - ЛДУ Не начался Текнико Университарио - : - Универсидад Католика Не начался Индепендьенте дель Валле - : - Эль Насьональ Не начался Мушук Руна - : - Макара Не начался Оренсе - : - Дельфин Не начался Кумбая - : - Депортиво Не начался Либертад Лоха - : - Имбабура Не начался

Эквадор. Серия А 2024. 13 тур Таблица Макара - : - Эмелек Не начался Универсидад Католика - : - Аукас Не начался ЛДУ - : - Индепендьенте дель Валле Не начался Барселона - : - Кумбая Не начался Оренсе - : - Текнико Университарио Не начался Дельфин - : - Мушук Руна Не начался Имбабура - : - Депортиво Не начался Эль Насьональ - : - Либертад Лоха Не начался

Эквадор. Серия А 2024. 14 тур Таблица Текнико Университарио - : - Барселона Не начался Универсидад Католика - : - ЛДУ Не начался Мушук Руна - : - Эль Насьональ Не начался Индепендьенте дель Валле - : - Макара Не начался Аукас - : - Дельфин Не начался Кумбая - : - Оренсе Не начался Депортиво - : - Либертад Лоха Не начался Эмелек - : - Имбабура Не начался