- 30 сентября 2021
- 07:26 Кубок Либертадорес. «Фламенго» и «Палмейрас» сыграют в финале, «Атлетико Минейро» и «Барселона» вылетели
- 23 сентября 2021
- 07:28 Кубок Либертадорес. «Фламенго» обыграл «Барселону» в первом полуфинальном матче, «Палмейрас» и «Атлетико Минейро» победителя не выявили
- 22 апреля 2020
- 14:57 «Реал» и «Барселона» поборются с «Ливерпулем» за Брозовича
- 19 апреля 2020
- 22:08 Зрители не вернутся на «Камп Ноу» до февраля 2021 года при худших прогнозах
- 2 апреля 2020
- 15:38 Фото Роналду обошел Месси в голосовании на лучшего игрока всех времен по версии читателей Marca 11
- 16 февраля 2020
- 12:56 Восемь фанатов эквадорской «Барселоны» погибли в Перу. Их автобус упал с 15-метровой высоты
- 21 января 2020
- 21:42 Фото «Вулверхэмптон» объявил о подписании лучшего бомбардира молодежного чемпионата Южной Америки-2019 Кампаны
- 28 сентября 2019
- 18:10 Видео Тер Стеген в матче с «Хетафе» отдал голевой пас 5
- 27 июня 2019
- 09:39 Тер Стеген – Силлессену: «С нетерпением жду возможности сыграть против тебя» 1
- 11 февраля 2019
- 22:59 Экс-защитник «Зенита» Шкртел отказал «Барселоне» 8
- 21:42 Адвокат: «Аршавин – это Месси. Кокорин – Роналду» 15
- 9 февраля 2019
- 13:30 AS: марокканцы должны заплатить 450 тысяч, чтобы Месси сыграл в матче Марокко – Аргентина 1
- 3 февраля 2019
- 12:30 Покеттино: «Сон похож на Месси» 5
- 24 января 2019
- 01:24 Кубок Испании. «Барселона» на выезде проиграла «Севилье» 7
- 23 января 2019
- 20:18 Френки де Йонг стал игроком «Барселоны». Сумма трансфера – 75 миллионов 16
- 01:52 Боатенг: «Трудно отказать «Барселоне». Надеюсь забить в следующем класико» 2
- 00:08 «Ювентус» купит Рэмзи в январе, если «Арсенал» арендует Хамеса и Дениса Суареса 1
- 22 января 2019
- 17:25 Кевин-Принс Боатенг: «Месси – лучший футболист в этом мире. В любом мире» 9
- 21 января 2019
- 09:09 Тер Стеген – первый немецкий вратарь, сыгравший в Примере 100 матчей 3
- 06:58 Победа над «Леганесом» – седьмая подряд для «Барселоны» в Примере 1
- 20 января 2019
- 16:49 Бакамбу может перейти из «Бейджин Гуоань» в «Барселону» 1
- 08:43 Express: Коутиньо за 100 миллионов может перейти в «Челси» 6
- 19 января 2019
- 17:53 Переход Рабьо из «ПСЖ» в «Барселону» может сорваться 1
- 18 января 2019
- 22:15 «Леванте» продолжит добиваться дисквалификации «Барселоны» 2
- 21:59 Фото У стадиона «Аякса» открыли бюст и памятную стену Кройфа. Деньги на увековечивание голландца собирали болельщики
- 01:45 Дембеле – первый игрок «Барселоны» в текущем сезоне, забивший во всех турнирах. Он оформил дубль за 103 секунды 2
- 17 января 2019
- 23:13 «Леванте» подаст на «Барселону» жалобу за нарушение регламента Кубка Испании 7
- 18:53 В Испании полагают, что «Барселону» могут исключить из Кубка Испании 7
- 12:53 «Рома» хочет купить у «Барселоны» Малкома. Летом каталонцы сорвали переход форварда из «Бордо» в римский клуб 3
- 16 января 2019
- 13:31 COPE: Йович – главная цель «Барселоны» в январе. Каталонцы заплатят за форварда 35 миллионов 2