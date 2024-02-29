У «Спартака» есть шорт-лист из молодых игроков, подобных форварду эквадорской «Барселоны»

У нового спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала имеется шорт-лист из молодых футболистов, которые в будущем могут усилить клуб. По данным «Евро-Футбол.Ру», в нем есть 17-летний эквадорский форвард Аллен Обандо из «Барселоны» (Гуаякиль) и другие подобные игроки.

Тем не менее, массовой закупки молодежью в московском клубе не планируется.