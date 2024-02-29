У «Спартака» есть шорт-лист из молодых игроков, подобных форварду эквадорской «Барселоны»

У нового спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала имеется шорт-лист из молодых футболистов, которые в будущем могут усилить клуб. По данным «Евро-Футбол.Ру», в нем есть 17-летний эквадорский форвард Аллен Обандо из «Барселоны» (Гуаякиль) и другие подобные игроки.
Тем не менее, массовой закупки молодежью в московском клубе не планируется.
- Ранее об интересе «Спартака» к Обандо сообщил телеграм-канал «КБ Телега | Никитин». По его сведениям, интерес к эквадорцу исходит от португальского спортивного блока «Спартака». Форварда рассматривают как цель на перспективу.
- Агент Обандо сообщил, что пока не получал обращений от красно-белых.
- «Спартак» занимает пятое место в РПЛ с 30 очками после 18 туров.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»