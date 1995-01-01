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    Тер Стеген – Силлессену: «С нетерпением жду возможности сыграть против тебя»

    Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген попрощался с уже бывшим партнером Яспером Силлессеном. Голландец перешел в «Валенсию».

    «Профессионал, хороший партнер и друг. Мне понравилось работать с Яспером. За последние три года много приятных воспоминаний. Удачи на новом пути. С нетерпением жду возможности сыграть против тебя в новом сезоне», – написал немец в социальной сети.

    • Силлессен играл за «Барселону» с 2016 года.
    • Он провел за клуб 32 игры и по два раза выигрывал Примеру и Кубок Испании, один раз – Суперкубок Испании.
    • «Валенсия» в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.

    Источник: Твиттер Марк-Андре тер Стегена

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