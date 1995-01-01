Тер Стеген – Силлессену: «С нетерпением жду возможности сыграть против тебя»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген попрощался с уже бывшим партнером Яспером Силлессеном. Голландец перешел в «Валенсию».

«Профессионал, хороший партнер и друг. Мне понравилось работать с Яспером. За последние три года много приятных воспоминаний. Удачи на новом пути. С нетерпением жду возможности сыграть против тебя в новом сезоне», – написал немец в социальной сети.