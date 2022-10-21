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Нидерланды. Эредивизие
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НЕК
Яспер Силлессен
€ 300 тыс
Яспер Силлессен
НЕК
22 апреля 1989 (37), Гросбеек
#22 | Вратарь
187 см | 82 кг
Нидерланды
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Публикации
Экс-спартаковец Тиль – в расширенном составе сборной Нидерландов на ЧМ-2022
2022.10.21 16:24
1
«Валенсия» продала за 1 миллион вратаря Силлессена
2022.08.08 12:47
Вратарь сборной Нидерландов Силлессен пропустит Евро-2020 из-за коронавируса
2021.06.01 17:44
1
«Валенсия» хочет заменить Силлессена на Рейну
2020.08.21 00:31
Marca составила сборную разочарований Примеры. В ней Гризманн, Йович и Фелиш
2020.07.21 08:09
1
«Валенсия» хочет отпустить восемь игроков, чтобы освободить место для молодых талантов
2020.07.15 14:32
3
Силлессен: «Лучше играть в «Валенсии», чем сидеть на скамейке в «Барселоне»
2019.07.22 11:38
3
Тер Стеген – Силлессену: «С нетерпением жду возможности сыграть против тебя»
2019.06.27 09:39
1
Силлессен: «Я прямо сказал, что хочу перейти в «Валенсию»
2019.06.26 23:15
1
Фото
Силлессен перешел из «Барселоны» в «Валенсию» за 35 миллионов
2019.06.26 22:54
13
«Валенсия» анонсировала трансфер, не назвав игрока. Ранее Силлессен прошел медосмотр
2019.06.25 23:36
Mundo Deportivo: «Барселона» обменяет Силлессена на вратаря «Валенсии» Нето
2019.06.25 17:34
«Барселона» и «Валенсия» могут обменяться вратарями
2019.06.17 16:52
2
Sport.es: «Эвертон» и «Вест Хэм» ведут переговоры о трансфере Силлессена
2019.06.14 13:50
Ван Дейк, де Лигт и Промес включены в заявку сборной Голландии на финальный турнир Лиги наций
2019.05.28 00:12
4
Sport.es: «Барселона» нацелилась на вратаря «Монпелье» Лекома
2019.05.18 11:39
5
Sport.es: «Барселона» заменит Силлессена вратарем «Бетиса»
2019.05.11 09:28
1
«Бенфика» может купить у «Барселоны» Силлессена
2019.05.11 00:15
AS: летом «Барселона» может расстаться с 10 игроками
2019.05.09 17:59
12
«Барселона» рассчитывает заработать на летних трансферах 250-300 миллионов
2019.04.04 10:38
12
Онана, Кастелс, Лопес – в шорт-листе «Барселоны» на замену Силлессену
2019.03.25 19:22
8
Силлессен решил остаться в «Барселоне»
2019.03.25 08:32
7
«Барселона» готова продать Силлессена за 45-50 миллионов
2019.03.24 18:30
5
Вратарь «Аякса» Онана может перейти в «Барселону»
2019.02.27 12:44
7
Силлессен выбыл на шесть недель из-за травмы голени
2019.02.02 00:17
9
«Барселона» может заменить Силлессена вратарем «Аякса» Онаной
2018.11.20 18:49
5
«Манчестер Сити» может приобрести Силлессена у «Барселоны» до 31 августа
2018.08.21 15:59
6
Стоимость запасных игроков «Барселоны» в матче с «Алавесом» – 294 миллиона. Это рекорд клуба
2018.08.20 13:49
13
Силлессен сможет уйти из «Барселоны» за 30 миллионов
2018.06.29 23:20
3
«Барселона» может заменить Силлессена Кастелсом, Хорном или Павленкой
2018.06.11 17:59
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1
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