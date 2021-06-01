Вратарь сборной Нидерландов Силлессен пропустит Евро-2020 из-за коронавируса

Голкипер «Валенсии» Яспер Силлессен не примет участие в матчах финального турнира Евро-2020.
По информации De Telegraaf, сегодня утром главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур сообщил 32-летнему футболисту, что не включит его в заявку команды на чемпионат Европы.
Вратарь не участвовал в подготовке к турниру, поскольку лечился от коронавируса. Точные сроки его полного восстановления до сих пор неизвестны.
- Силлессен выступает за сборную с 2013 года.
- На его счету 60 матчей и 56 пропущенных голов.
- Соперники голландцев по групповому этапу Евро – Украина, Австрия и Северная Македония.
Источник: De Telegraaf
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