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    Вратарь сборной Нидерландов Силлессен пропустит Евро-2020 из-за коронавируса

    Голкипер «Валенсии» Яспер Силлессен не примет участие в матчах финального турнира Евро-2020.

    По информации De Telegraaf, сегодня утром главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур сообщил 32-летнему футболисту, что не включит его в заявку команды на чемпионат Европы.

    Вратарь не участвовал в подготовке к турниру, поскольку лечился от коронавируса. Точные сроки его полного восстановления до сих пор неизвестны.

    • Силлессен выступает за сборную с 2013 года.
    • На его счету 60 матчей и 56 пропущенных голов.
    • Соперники голландцев по групповому этапу Евро – Украина, Австрия и Северная Македония.

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    Источник: De Telegraaf

    Крупнейшая ежедневная общенациональная газета Голландии с тиражом 750 тысяч экземпляров. Основана в 1893 году. Продается в большинстве стран мира.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      acor94 13 минут назад

      У нас на работе с короной дают больняк максимум на 2 недели, поболел определённый срок, а дальше как хочешь) и ничего, все выздоравливают когда надо) ни одного чиха, лишь бы на деньги не попасть)

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