Вратарь сборной Нидерландов Силлессен пропустит Евро-2020 из-за коронавируса

Голкипер «Валенсии» Яспер Силлессен не примет участие в матчах финального турнира Евро-2020.

По информации De Telegraaf, сегодня утром главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур сообщил 32-летнему футболисту, что не включит его в заявку команды на чемпионат Европы.

Вратарь не участвовал в подготовке к турниру, поскольку лечился от коронавируса. Точные сроки его полного восстановления до сих пор неизвестны.