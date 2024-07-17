Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой

Комментатор Дмитрий Шнякин разобрал критику его работы на финале Евро-2024 Испания – Англия (2:1) журналисткой Аленой Долецкой.

«Ответ многоуважаемой Алене Станиславовне Долецкой. Меня особенно взволновали ее нарекания по пропорциям репортажа и упоминания Уткина. Поэтому посчитал необходимым ответить подробно.

Ответы по выписанным ею поминутным эпизодам будут. Ох, обязательно будут:) Там есть выдающаяся претензия касательно Люка Шоу! Сначала Алена пишет, что мы не сфокусированы на игре. И тут же строго замечает: мол, мы не оценили СРАЗУ дриблинг Шоу. Хотя мы… Вы не поверите, мы просто с вниманием к игре продолжили комментировать произошедшее после финта, так как мяч не ушел за пределы поля:) И да, спокойно оценили дриблинг уже на повторе. Такая вот ПРЕ-ТЕН-ЗИЯ.

Итак. Эту реакцию я оставил в комментариях у известной журналистки. Вот текст реакции, поехали:

Алена Станиславовна, спасибо за подробный ответ! Благодарен, что нашли время. Выглядит куда более предметно, чем эмоциональная реакция «позорище», например. Если не против, подискутируем. Постараюсь ответить двумя блоками – на оба ваших:

1. Не припомню, чтобы были пропущены ключевые эпизоды игры, моменты, замены, перестроения, голы. Никто их не «заговорил». Были ли отступления? Безусловно, как в любом репортаже. Много? Допускаю, что конкретно для вас – да. Но я не знаю ваших вкусов, к тому же важно понимать, что игра футбол длится в среднем около 55 минут, остальные 35 – паузы. Это уйма времени! Целая эфирная программа. И эти паузы нужно занимать: оценками, аналитикой, статистикой, историями – зависит от ситуации. Так работает футбольный репортаж. Плюс тот футбол, который получился в первом тайме, был малособытийным;

2. Вот тут, простите, зацеплюсь. Крепко. А почему вы берете слово за всех «дилетантов»? Они вас выбирали? И с чего вдруг ранжируете публику на «дилетантов» и «профи»? О таких профсоюзах зрителей не слышал. Публика сейчас подкованная, сканирует все новости и прекрасно разбирается в игре. Иногда очень глубоко, аналитично.

Если вы о женщинах или в целом людях, которые реже смотрят футбол… Хм. Знаете, за 17 лет работы я читал гигантское количество комментариев и оценок (мне интересно). И понял простое, житейское: всем не угодишь. «Это входит в стоимость билета в профессию», как говорил мой учитель Розанов.

Одни не любят тихих комментаторов, других раздражают темпераментные, третьим нужна аналитика, четвертым – перечисление всех игроков в атаке и сухое следование игре, пятым – статистика, шестым – истории, краски, юмор. И самое любопытное: мне по итогам каждого матча приходят либо позитивные, либо негативные зрительские оценки, которые ПОЛНОСТЬЮ противоречат друг другу. Каждый слышит то, что хочет услышать. И не каждый слышит ушами Алены Долецкой, согласитесь. А нам надо быть универсалами, каждому дать возможность услышать «свое».

Цитирую вас: «разбор игровой техники – 90%, а «лирические отступления» – максимум 10%». О какой игровой технике вы говорите? Я не буду людям, которые неоднократно смотрели футбол, впаривать 90% репортажа, что простая передача на 10 метров – это «технический элемент «пас», исполненный внутренней частью правого голеностопа, в то время как опорная нога держала на себе 86 кг». Не держу людей за идиотов. 90% репортажа этому не посвятишь. Зрители сами многое понимают.

Кстати, ваш любимый комментатор и мой учитель Василий Уткин НИКОГДА не комментировал в таких пропорциях. У него была масса талантливых отступлений, оценок, образов, шуток, аллюзий. Но он не «гонял мяч» 90% репортажа. Вообще не его стиль. Не понимаю, как вы его слушали.

О «лирических отступлениях». Есть зрители, которым формат коротких историй нравится. Хотят понимать, что за люди играют для них, какая у них судьба, какие у них драмы. Они вовлекаются через житейское, а не сугубо футбольное: нужно ассоциировать себя с героями, на которых они смотрят, знать их путь.

Поэтому после рассказа о многофункциональной роли молодого Букайо Сака, я в нужный момент (в паузе) добавлю, что он уже забил за сборную больше легендарного Шерингема, а родители-нигерийцы назвали его так, потому что «Букайо» – это «радующий».

3-4. У Уткина не было пошлостей? Он был королем чудесных, блистательно сформулированных «пошлостей», как вы их называете. «Месута Озила вдвоем зажали, как восьмиклассницу. И оставили без мяча» – угадаете, чья фраза? «Если вы смотрите этот матч с девушкой, и ей не нравится – бросайте ее!». «А ведь задница – это такая штука, которая женщин в мужчинах, я слышал, особенно заводит. Мне об этом говорили килограмм восемьдесят назад».

Вульгарно? Еще как. И ничего, круто же. Вероятно, вас сложно назвать самой внимательной зрительницей Уткина, но просто поверьте: он миллион раз акцентировал внимание на прическах. Миллион. И ананасы, и макаронная фабрика, чего там только не было. И мы с ним об этом не раз говорили (не в эфире).

И мой «Уокер – старик в сандалиях Гермеса» (очевидно, комплементарный образ) – конечно, не ровня. И точно такая же фраза в устах Васи звучала бы с другим шармом. Я понимаю, что вам его не достает. Мы все скучаем и переживаем. Но в принципе сравнивать кого-либо из нас с ним – это странно. Да, я не дотянусь до этого космического уровня. А кто сможет? Он – звезда, легенда, наш друг и даже телевизионный отец.

Повторюсь: по примерам с таймингом, если позволите, отвечу чуть позже. Постараюсь короче. Спасибо вам за диалог еще раз», – написал Шнякин.