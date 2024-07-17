Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на призыв журналистки Алены Долецкой уволить его с канала.
- Долецкой не понравилось, как Генич отработал финал Евро-2024 Испания – Англия (2:1).
- Журналистка подробно расписала недовольство.
«Даже я в ахере. Докопаться до мышей – мелочь в сыром подвале. По сравнению с этой великой мадам.
Для любого зрителя репортаж был топовый. Мы еще ТЭФИ за него получим», – написал Генич.
- Генич комментирует футбол с 2006 года, а до этого играл за «Химки», «Амкар».
🌟Евро-2024 вышел богатым на события, а вспомните прошлые турниры по фото?
Источник: телеграм-канал Константина Генича