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Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»

17 июля 2024, 00:43
28

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на призыв журналистки Алены Долецкой уволить его с канала.

  • Долецкой не понравилось, как Генич отработал финал Евро-2024 Испания – Англия (2:1).
  • Журналистка подробно расписала недовольство.

«Даже я в ахере. Докопаться до мышей – мелочь в сыром подвале. По сравнению с этой великой мадам.

Для любого зрителя репортаж был топовый. Мы еще ТЭФИ за него получим», – написал Генич.

  • Генич комментирует футбол с 2006 года, а до этого играл за «Химки», «Амкар».

🌟Евро-2024 вышел богатым на события, а вспомните прошлые турниры по фото?

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Источник: телеграм-канал Константина Генича
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Генич Константин
Комментарии (28)
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Ливepпуль
1721167060
Для любого зрителя репортаж был топовый. Мы еще ТЭФИ за него получим» Зазнавшийся х*й
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порт
1721188050
Быстрей лопатой в тëмном переулке в лоб получишь, чем ТЕФИ.
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Garrincha58
1721193148
хоть одна нашлась и то женщина подавшая умную и отличную идею убрать этих балаболов сидят кичатся своими тупыми комментами повторяют всё что нашли в интернете по сто раз, а саму игру вообще не комментируют чуваки послушайте как комментировал до вас балаболов великий Маслаченко вы в подмётки ему не годитесь
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O-kolesov
1721194954
Ты придурок еще сравни себя с Н.Н.Озеровым , вот это комментатор от Бога. Кто выдает ТЭФИ - такие же бездари как ты.
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иммануил
1721196677
Ему тётка ответила по пунктам, в чем они себя дискредитировали, а он вместо того, чтобы понять и простить, еще и вонь очередную затеял! Самовлюбленный имбецил-чудак, а не комментатор! Пришел после эфира в студию с недовольной рожей и начал, как дите малое обижаться,что 15 минут ждал,когда его пригласят на обсуждение игры! Какие вы там спортивные комментаторы, по сравнению с Майоровым, Перетуриным,Маслаченко ...Правильно Ловчев как то сказал вам в студии- как же я устал от вас, дилетантов! Мы тоже уже устали от вас, пустословов- болтунов!
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Axe111
1721197375
Какой на*** топовый,чел просто не слышит что несёт,истерический смех над промохами Англии, как и над сити в матче с Реалом. Что,поставил очередную хату дочки,и наконец ставочка зашла,бездарность фу!
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Spartak_forv@
1721197486
После того,как 70-летняя болельщица разложила их на атомы,нет бы признать свои ошибки, дежурно пообещать работать над собой и совершенствоваться.Но нет,распушил хвост павлин.. "Мы еще ТЭФИ за него получим"-какая награда,такие и победители
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Бобссон
1721198307
Генич, уйди сам. ТЭФИ тебе ещё. Футболистом я тебя не помню, а комментатором вообще не знаю.
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Kollljan
1721198488
Самовлюблённый павлин.
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FCSpartakM
1721207107
Вот почему Генича все мюдаком считают. Высокомерный человек, решающий что и кому нравится
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