Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на призыв журналистки Алены Долецкой уволить его с канала.

Долецкой не понравилось, как Генич отработал финал Евро-2024 Испания – Англия (2:1).

Журналистка подробно расписала недовольство.

«Даже я в ахере. Докопаться до мышей – мелочь в сыром подвале. По сравнению с этой великой мадам.

Для любого зрителя репортаж был топовый. Мы еще ТЭФИ за него получим», – написал Генич.

Генич комментирует футбол с 2006 года, а до этого играл за «Химки», «Амкар».

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