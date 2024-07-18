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  • Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году

Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году

18 июля 2024, 11:45
3

В УЕФА есть подозрения, что нынешнего президента организации Александера Чеферина могут убедить остаться на посту, если к тому времени не найдется подходящего преемника. По данным The Guardian, пока что никто не выражал желания выдвинуть свою кандидатуру – даже в частных беседах.

Считается, что около 20 стран – членов УЕФА среднего уровня, включая Словению, Хорватию, Черногорию и Албанию, – в ходе переговоров пообещали поддержать Чеферина, если он решит баллотироваться снова. Турция, Греция, Сан-Марино, Андорра и Фарерские острова тоже положительно относятся к этой идее.

Привлекательность кандидатуры Чеферина для этих стран во многом обусловлена их верой в то, что он защитил их интересы на фоне финансовой мощи крупных европейских стран и их клубов.

Считается, что 56-летний словенец внес свой вклад в развитие футбола в малых странах Европы, расширив групповой этап Лиги чемпионов с 32 клубов до 36, создав Лигу конференций и изменив перераспределение средств в пользу небольших стран и клубов.

  • В феврале на конгрессе УЕФА в устав организации была внесена поправка, которая позволяла Чеферину обнулить свой первый срок и вновь баллотироваться на пост в 2027 году.
  • При этом сам функционер объявил, что больше не планирует выдвигать свою кандидатуру.
  • Чеферин возглавляет УЕФА с 2016 года.
  • Из-за намерения словенца обнулить свой первый срок пост руководителя футбольного департамента УЕФА оставил бывший футболист сборной Хорватии Звонимир Бобан.

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Источник: The Guardian
Чемпионат Европы Чеферин Александер
Комментарии (3)
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Spartak_forv@
1721292954
Кто если не Чеферин?!)
Ответить
MazaiNN
1721293030
Терешкова не иначе суетится..
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Пингвины Антарктиды/Толян
1721398451
Такой же манипулятор как Йозеф Блаттер
Ответить
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