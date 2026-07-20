Стало известно, почему президент УЕФА проигнорировал финал ЧМ-2026

Александер Чеферин, президент УЕФА, бойкотировал финал чемпионата мира-2026 из-за скандала с красной карточкой нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

Сборная Испании в воскресенье обыграла Аргентину (1:0) в финальном матче в Нью-Йорке. Чеферин на игре не присутствовал.

По информации источника, решение главы УЕФА не приезжать на решающий матч турнира говорит о «полном разрыве отношений с ФИФА».