Стало известно, почему президент УЕФА проигнорировал финал ЧМ-2026

Александер Чеферин, президент УЕФА, бойкотировал финал чемпионата мира-2026 из-за скандала с красной карточкой нападающего сборной США Фоларина Балогуна.
Сборная Испании в воскресенье обыграла Аргентину (1:0) в финальном матче в Нью-Йорке. Чеферин на игре не присутствовал.
По информации источника, решение главы УЕФА не приезжать на решающий матч турнира говорит о «полном разрыве отношений с ФИФА».
- Дисциплинарный комитет ФИФА ранее приостановил действие красной карточки Балогуна, что позволило форварду сыграть в 1/8 финала против Бельгии (1:4). Президент США Дональд Трамп затем рассказал, что обращался в ФИФА после удаления футболиста, и поблагодарил организацию за исправление, по его словам, «огромной несправедливости».
- УЕФА выступил с заявлением, в котором назвал решение ФИФА перешедшим «все границы дозволенного».
- Журналист The Guardian Ромен Молина ранее сообщал, что в УЕФА рассматривают возможность выдвинуть соперника президенту ФИФА Джанни Инфантино на выборах 2027 года.
Источник: The Times